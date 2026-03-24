Slovenija

Kmetijska nafta za tretjino dražja: 'Razmere slabše kot leta 2022'

Ljubljana, 24. 03. 2026 13.37 pred eno minuto 3 min branja 9

Avtor:
STA N.L.
Košnja trave

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) zaradi podražitev goriva pričakujejo državno pomoč za kmetijski sektor. Razmere so po njihovi oceni primerljive ali celo slabše kot leta 2022 po napadu Rusije na Ukrajino. Ob tem se sprašujejo, ali je to, da se je v zadnjem času najbolj podražila prav kmetijska nafta, res naključje.

Glede na izjave predstavnikov vlade, ki so napovedovali podražitev goriv za približno 12 centov, je bila današnja večja podražitev veliko presenečenje, je v izjavi za medije v Ljubljani dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek.

"Od 25. januarja letos se je kmetijska nafta podražila za 33 odstotkov. Bencin se je v enakem obdobju podražil zgolj za 14 odstotkov, dizel pa zgolj za 20 odstotkov. Sprašujemo se, ali je to slučaj ali gre znova za napad na slovenskega kmeta.Ta dvig cene je res nepredstavljiv, če vemo, da je kurilno olje samo dizel, ki mu dodamo barvo," je dejal.

Opozoril je, da se zaradi dražjih energentov zvišujejo tudi drugi stroški. Izpostavil je gnojila, ki so se podražila tudi za več kot 40 odstotkov, nekatera mešana gnojila pa so vse težje dobavljiva.

"Obenem se odkupne cene znižujejo," je poudaril. Povprečna odkupna cena mleka se je od oktobra lani do danes po njegovih besedah znižala za četrtino, povprečna odkupna cena prašičjega mesa pa je že pol leta rekordno nizka.

Gnojila so se podražila tudi za več kot 40 odstotkov, opozarjajo v zbornici.
Gnojila so se podražila tudi za več kot 40 odstotkov, opozarjajo v zbornici.
FOTO: Bobo

V luči orisanih razmer zbornica vlado in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva k izplačilu državne pomoči kmetom, tako kot je to storila pred štirimi leti v času svetovne energetske krize. "Menimo, da so razmere zelo primerljive - morda celo že slabše - kot leta 2022, ko je vlada kmetom pomagala z državno pomočjo. Takrat je to storila na dokaj enostaven način, in sicer na hektar travnikov, njiv in trajnih nasadov," je spomnil. Enak način izplačila pomoči pa v zbornici predlagajo tudi tokrat.

Poleg neposredne finančne pomoči bi lahko ministrstvo kmetom pomagalo s pospešenimi izplačili sredstev v okviru skupne kmetijske politike, da bi si lahko kmetje zagotovili repromaterial, predlagajo v zbornici.

Podgoršek pričakuje, da se bo zaradi zadnje podražitve kmetijske nafte umirila tudi kriza glede njene dobave. "Kriza bo verjetno vsak dan manjša, vsi veliki trgovci bodo zagnali svojo svojo logistiko po terenu, kmetje pa po tej ceni zagotovo ne bodo več kupovali goriva na zalogo, kar se je dogajalo v preteklosti," je dodal.

Glede ponedeljkovega sestanka KGZS s predstavniki ministrstva za obrambo in kmetijstvo je Podgoršek ocenil, da je bil "verjetno tri do štiri tedne prepozno". Na vprašanje, ali so na zbornici v skladu z dogovorom na sestanku že pridobili informacije o potrebah kmetov po naftnih derivatih na območjih, kjer je preskrba motena, pa je pojasnil, da so najbolj nujne potrebe danes preverili pri mreži voljenih organov zbornice. Do konca tedna bodo dejanske potrebe na kmetijah preverili še preko sistema javne službe kmetijskega svetovanja.

Začenja se pomlad in dela na travnikih in poljih.
Začenja se pomlad in dela na travnikih in poljih.
FOTO: Bobo

"Glede na trenutno ceno kmečke nafte sem prepričan, da bo potreba enaka trenutni porabi, torej ne več nabavi za stabilizacijo stroškov, kot je bilo to morda še včeraj, predvsem pa pred tremi tedni, zelo aktualno, da bi stabilizirali vsaj en del stroška na kmetijah," je opozoril.

Na očitke, da si je večje število kmetov v dneh pred volitvami usklajeno delalo večje zaloge nafte, pa je Podgoršek odvrnil, da težko verjame, da bi kmetje strateško kupovali pred volitvami, da bi ustvarjali paniko.

"To kurilno olje je šlo na vse slovenske domove, ki se še vedno ogrevajo na ta energent. Torej so bili kmetje zgolj delček tistih kupcev, ki so kupovali - ne špekulativno zaradi volitev, ampak ker so si želeli stabilizirati strošek goriva za letošnjo, vsaj spomladansko sezono. Da pa spomladanska opravila ravno sovpadajo z volitvami, to pa težko komentiram, ker spomladanska opravila so takrat, ko pač so, ne glede na to, ali so volitve ali niso," je bil jasen predsednik KGZS.

Preberi še PRENOS V ŽIVO: Stanje na bencinskih servisih se izboljšuje
kmetijska nafta podražitve goriv KGZS državna pomoč kmetijstvo

Na treh koncih Ljubljane zaradi del večje zapore cest

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
laky71
24. 03. 2026 14.31
Ja, če mu ne gre skozi, naj dejavnost opusti in gre delat za minimalca kot ogromno državljanov...kmetje niso več kmetje ampak kot patavojska, ki samo izsiljuje...da se ne bi razpisal o škodi, ki jo pustijo za seboj na cestah...
Odgovori
-1
0 1
devote
24. 03. 2026 14.34
ti privoscim meso polno antibiotikov in rastnih hormonov iz brazilije..ne daj otrokom, ce imas kaj vesti.
Odgovori
+1
1 0
sprint
24. 03. 2026 14.40
Ufff... Kot da je Slovensko kaj boljše... Ma daj.
Odgovori
0 0
BRABUS1
24. 03. 2026 14.29
Pa saj golobarji skrbijo za vse,podjetja,privarnike,kmete,državljane itd a ni tako.Torej golobarji debelo lažejo.
Odgovori
-1
1 2
Banion
24. 03. 2026 14.23
ne samo nafta tudi cene umetnih gnojil so šle v nebo
Odgovori
+3
3 0
Franček
24. 03. 2026 14.21
A meni bodo tudi pomagali?
Odgovori
+1
2 1
iskriv
24. 03. 2026 13.54
Predsednik KGZS Jože Podgoršek ( SDS ) razpihuje nestrpnost med kmeti z lažnimi trditvami , da je nafta z kmete za tretjino držja in s tem ustvarja nestrpnost , nezadovoljstvo med kmeti in tako neti revolt .
Odgovori
-4
6 10
jogo
24. 03. 2026 14.13
Mal je pa vseeno čudno, da se kuril ob koncu kurilne sezone draži.
Odgovori
+5
5 0
Banion
24. 03. 2026 14.24
del apo navodilih šefa
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Umrla po boju s težko boleznijo
Umrla po boju s težko boleznijo
vizita
Portal
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
cekin
Portal
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
moskisvet
Portal
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Tega Natalija Bratkovič ne bo nikoli več poskusila
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
