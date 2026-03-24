Kmetijska nafta za tretjino dražja: 'Razmere slabše kot leta 2022'

Glede na izjave predstavnikov vlade, ki so napovedovali podražitev goriv za približno 12 centov, je bila današnja večja podražitev veliko presenečenje, je v izjavi za medije v Ljubljani dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek. "Od 25. januarja letos se je kmetijska nafta podražila za 33 odstotkov. Bencin se je v enakem obdobju podražil zgolj za 14 odstotkov, dizel pa zgolj za 20 odstotkov. Sprašujemo se, ali je to slučaj ali gre znova za napad na slovenskega kmeta.Ta dvig cene je res nepredstavljiv, če vemo, da je kurilno olje samo dizel, ki mu dodamo barvo," je dejal. Opozoril je, da se zaradi dražjih energentov zvišujejo tudi drugi stroški. Izpostavil je gnojila, ki so se podražila tudi za več kot 40 odstotkov, nekatera mešana gnojila pa so vse težje dobavljiva. "Obenem se odkupne cene znižujejo," je poudaril. Povprečna odkupna cena mleka se je od oktobra lani do danes po njegovih besedah znižala za četrtino, povprečna odkupna cena prašičjega mesa pa je že pol leta rekordno nizka.

Gnojila so se podražila tudi za več kot 40 odstotkov, opozarjajo v zbornici. FOTO: Bobo

V luči orisanih razmer zbornica vlado in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva k izplačilu državne pomoči kmetom, tako kot je to storila pred štirimi leti v času svetovne energetske krize. "Menimo, da so razmere zelo primerljive - morda celo že slabše - kot leta 2022, ko je vlada kmetom pomagala z državno pomočjo. Takrat je to storila na dokaj enostaven način, in sicer na hektar travnikov, njiv in trajnih nasadov," je spomnil. Enak način izplačila pomoči pa v zbornici predlagajo tudi tokrat. Poleg neposredne finančne pomoči bi lahko ministrstvo kmetom pomagalo s pospešenimi izplačili sredstev v okviru skupne kmetijske politike, da bi si lahko kmetje zagotovili repromaterial, predlagajo v zbornici. Podgoršek pričakuje, da se bo zaradi zadnje podražitve kmetijske nafte umirila tudi kriza glede njene dobave. "Kriza bo verjetno vsak dan manjša, vsi veliki trgovci bodo zagnali svojo svojo logistiko po terenu, kmetje pa po tej ceni zagotovo ne bodo več kupovali goriva na zalogo, kar se je dogajalo v preteklosti," je dodal. Glede ponedeljkovega sestanka KGZS s predstavniki ministrstva za obrambo in kmetijstvo je Podgoršek ocenil, da je bil "verjetno tri do štiri tedne prepozno". Na vprašanje, ali so na zbornici v skladu z dogovorom na sestanku že pridobili informacije o potrebah kmetov po naftnih derivatih na območjih, kjer je preskrba motena, pa je pojasnil, da so najbolj nujne potrebe danes preverili pri mreži voljenih organov zbornice. Do konca tedna bodo dejanske potrebe na kmetijah preverili še preko sistema javne službe kmetijskega svetovanja.

Začenja se pomlad in dela na travnikih in poljih. FOTO: Bobo