Kmetijska zbornica: Medvedov je preveč, posledice čutijo tudi rekreativci

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so danes znova opozorili na po njihovem preveliko število medvedov. Zaradi tega lahko pride do neljubih dogodkov, težave pa je treba reševati sistemsko, so zapisali v sporočilu za javnost. Pozvali so k učinkovitemu sistemu upravljanja z medvedjo populacijo.

Slovenija ima na osrednjem območju eno najvišjih gostot pojavljanja medveda v Evropi, ki ob ustavitvi odvzema in hkrati nadaljnjem povečevanju populacije povečuje možnost za nevarna srečanja z zvermi, poudarjajo na KGZS.

Kot smo poročali, je v Zagorju pri Pivki medvedka v ponedeljek zvečer napadla 30-letnega domačina, ki naj bi jo presenetil, ko je bila z mladiči. Napadeni je utrpel hude poškodbe obraza ter poškodbe rok in nog. Kakšna bo usoda medvedke, še ni znano.

Pri sistemskem reševanju nastale situacije izpostavljajo ureditev, ki je v Sloveniji veljala pred leti in v kateri je bilo upoštevano mnenja stroke in kmetov. Ta sistem je vzdrževal vsaj približno ravnovesje med prebivalstvom in zvermi, "nato pa se je zaradi nerazumevanja laičnih okoljevarstvenikov in samovolje upravnega sodišča, ki ne upošteva mnenja stroke, odvzem ustavil". Odvzem določen tudi v strategiji upravljanja z rjavim medvedom, a se je ne upošteva: populacija se je v 10 letih podvojila Redno upravljanje s populacijo in zmanjšanje števila medvedov je določeno tudi v strategiji upravljanja z rjavim medvedom, ki pa se je ne upošteva, poudarjajo na KGZS. "Posledice tega neodgovornega ravnanja sedaj čutijo ne le prebivalci podeželja, temveč tudi številni rekreativci in gobarji." Ob nedavnem napadu medveda na človeka pri Pivki so zato znova pozvali pristojne, naj vzpostavijo reden in učinkovit sistem upravljanja z velikimi zvermi, ki bo ponovno vzpostavil ravnovesje med prebivalstvom in zvermi. "Tako bi ponovno vzpostavili zaupanje prebivalcev podeželja v učinkovitost sistema upravljanja, hkrati pa ohranili medveda v ugodnem ohranitvenem statusu," so prepričani.