Kmetijsko ministrstvo v pripravo pravne podlage za pomoč po pozebi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pripravilo pravne podlage za izvedbo pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji. Delovna skupina za pripravo ukrepov po pozebi v letu 2021 predlaga, da se za izvedbo ukrepov pripravi interventni zakon, so še navedli v vladnem uradu za komuniciranje.

Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so največ škode po pozebi od 6. do 8. aprila utrpele sadne vrste na celotnem območju Slovenije, ki so bile v polnem cvetenju, z izjemo Gorenjske, kjer se je cvetenje šele začelo. Pri vinski trti je bila poškodovanost zelenih mladik odvisna od lege in sorte. Posevki zelja in solate so bili prizadeti predvsem na nepokritih površinah, pri poljščinah je največ škode na zgodnjem krompirju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Minister Podgoršek, ki si je škodo po pozebi na terenu ogledal v ponedeljek, je ocenil, da naj bi pozeba povzročila za 40 do 50 milijonov evrov škode. Primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017, ki je dosegla približno 45 milijonov evrov.

Pri KGZS, kjer od države pričakujejo takojšnjo pomoč prizadetim in predlagajo več možnosti pomoči, pa so v prvih ocenah, ki so jih predstavili prejšnji petek, navedli, da so za april izjemno nizke temperature, ki so bile ponekod tudi nižje od minus deset stopinj Celzija, prizadele vse sadne vrste po vsej državi in da je ponekod pozeba vzela ves pridelek. Prizadeti pa so, kot omenjeno, tudi vinogradi, oljke in zelenjava, so opozorili.

Medtem nevarnost spomladanske pozebe še ni mimo. Temperature pod lediščem so bile marsikje tudi danes zjutraj, nevarnost pozebe pa je napovedana tudi za petek, predvsem v zatišnih legah osrednje Slovenije. Temperatura zraka sicer ne bo tako nizka, kot je bila prejšnji teden. Večinoma bo od minus ena do minus štiri stopinje, v alpskih dolinah in v mraziščih s snežno odejo pa okoli minus osem stopinj, napovedujejo meteorologi.