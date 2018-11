Kmetje bodo odslej namesto položnic od Fursa dobivali SMS s podatki za plačilo

Nič več položnic, Furs bo podatke za plačlilo prispevkov za socialno varnost kmetom in osebam, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, pošiljal na mobilni telefon. Furs zato vse kmete in prostovoljno vključene v socialna zavarovanja poziva, naj preverijo, če so jim že sporočili svojo mobilno številko.

Prva obveščanja prek SMS sporočil bodo 16. novembra. FOTO: iStock Za plačilo oktobrskih prispevkov za socialno varnost bodo kmetje in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, od Finančne uprave RS namesto položnic dobili sporočilo na mobilni telefon z vsemi potrebnimi podatki za plačilo. "Kmete in prostovoljno vključene v socialna zavarovanja pozivamo, naj preverijo, ali so Fursu za namene obveščanja že sporočili svojo mobilno številko. Če je še niso, pa bi želeli dobiti SMS namesto položnic, naj to sporočijo čim prej," sporočajo s Fursa. Prva obveščanja prek SMS sporočil bodo 16. novembra 2018. Zavezanci bodo v sporočilu obveščeni o višini zneskov prispevkov za socialna zavarovanja, ki jih je treba plačati za oktobrsko obračunsko obdobje. V sporočilu bodo še ostali podatki, ki so potrebni za plačilo obveznosti, kot je številka TRR in sklic. "Podatki o višini zneskov prispevkov za socialno varnost v SMS sporočilu bodo pripravljeni mesečno na podlagi zadnjega veljavnega dokumenta na eDavkih na dan 15. v mesecu za pretekli mesec," pojasnjujejo na Fursu. Kako lahko zavezanci javijo telefonsko številko za SMS obveščanje? Telefonsko številko in naslov elektronske pošte skupaj z dovoljenjem za njihovo uporabo za namen splošnega obveščanja se ureja v profilu zavezanca na portalu eDavki, preko zavihka Zbiranje podatkov na podlagi privolitve. Zavezanec ali njegov pooblaščenec lahko sam na portalu eDavki ureja te podatke ali pa odda pisno vlogo na svoj pristojni finančni urad. Če se bodo zavezanci odločili podatek o svoji telefonski številki sporočiti v pisni obliki, to storijo na obrazcu, ki je objavljen na portalu eDavki. "Zaenkrat bomo SMS-obveščanje uporabljali samo za zgoraj omenjeni namen, postopoma pa bomo dodajali še druga obveščanja prek SMS sporočil ali elektronske pošte," še sporočajo s Fursa.