Kmetje bodo znova preplavili Trg republike

Razočarani nad odgovorom kmetijskega ministrstva na 16 zahtev, ki so jih poslali januarja, bodo kmetje jutri opoldne preplavili trg republike. Tokrat kmetje ljubljanskih ulic ne bodo zavzeli s traktorji, zato večjih težav v prometu ni pričakovati. Bi se pa to lahko spremenilo z morebitnim zaostrovanjem protestnih aktivnosti. To bo namreč zadnji vljudnostni protest, opozarja organizator.

"30 let konstruktivnega zavračanja dialoga s kmetijskim sektorjem ne bomo več dopuščali. Enkrat pa mora biti prelomnica in tudi kmet mora biti poslušan," pravi Boštjan Slemenšek, predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative.

Kmete duši birokracije, pravi, zahtevajo takojšnjo zaščito domačega trga in slovenskih pridelovalcev hrane, ki da so zaradi uvoza in številnih omejitev stisnjeni v kot. "Vsi govorijo o zdravstvu, zdaj o oboroževanju na veliko, na osnovo pa vsi pozabljajo. Hrana je osnova in zato je treba enkrat narediti spremembo," pravi Slemenšek.

Organizatorji na shodu pred parlamentom pričakujejo več sto ljudi, a zadružne zveze ne bo, tudi sindikat pravi, da pri protestu ne bo aktivno sodeloval. Trenutno ni pravi čas za proteste, volitve so preblizu, meni prvi kmečki sindikalist. "Vlada se več ne bo sestala s kmeti, če bo kaj obljubila, bo samo obljubila, storila pa nič," pravi Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije.

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić na drugi strani poudarja, da so prašičjerejci in rejci drobnice na mizo že dobili konkretne rešitve, motivacija za protest pa, da je politična. "Nekatere nevladne organizacije, kjer se kopja in njihova stališča lomijo, so ravno na to opozorile. Predvsem pa me skrbi razdvojenost kmetijskih, nekaterih organizacij in posameznih kmetov, ki se ne čutijo v tem trenutku zastopane," pravi Čalušićeva.

"To je totalni absurd," Slemenšek zavrača očitke, da gre za politično obarvan shod in v primeru neposluha odločevalcem žuga s stopnjevanjem pritiska.