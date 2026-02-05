Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kmetje bodo znova preplavili Trg republike

Ljubljana, 05. 02. 2026 19.38 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
Manca Turk
Protest kmetov

Oblast nam ne prisluhne, duši nas z birokracijo, opozarjajo kmetje. Pred petkovim shodom kmetov, ki se bodo zbrali pred parlamentom, organizatorji poudarjajo: "To je zadnji vljudnostni protest." A zadružne zveze tam ne bo, tudi sindikat pravi, da pri protestu ne bo aktivno sodeloval. Kmetijska ministrica, ki je prepričana, da je v ozadju shoda politika, pa odgovarja, da razloga za protest ni.

Razočarani nad odgovorom kmetijskega ministrstva na 16 zahtev, ki so jih poslali januarja, bodo kmetje jutri opoldne preplavili trg republike. Tokrat kmetje ljubljanskih ulic ne bodo zavzeli s traktorji, zato večjih težav v prometu ni pričakovati. Bi se pa to lahko spremenilo z morebitnim zaostrovanjem protestnih aktivnosti. To bo namreč zadnji vljudnostni protest, opozarja organizator.

"30 let konstruktivnega zavračanja dialoga s kmetijskim sektorjem ne bomo več dopuščali. Enkrat pa mora biti prelomnica in tudi kmet mora biti poslušan," pravi Boštjan Slemenšek, predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative.

Kmete duši birokracije, pravi, zahtevajo takojšnjo zaščito domačega trga in slovenskih pridelovalcev hrane, ki da so zaradi uvoza in številnih omejitev stisnjeni v kot. "Vsi govorijo o zdravstvu, zdaj o oboroževanju na veliko, na osnovo pa vsi pozabljajo. Hrana je osnova in zato je treba enkrat narediti spremembo," pravi Slemenšek. 

Organizatorji na shodu pred parlamentom pričakujejo več sto ljudi, a zadružne zveze ne bo, tudi sindikat pravi, da pri protestu ne bo aktivno sodeloval. Trenutno ni pravi čas za proteste, volitve so preblizu, meni prvi kmečki sindikalist. "Vlada se več ne bo sestala s kmeti, če bo kaj obljubila, bo samo obljubila, storila pa nič," pravi Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije.

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić na drugi strani poudarja, da so prašičjerejci in rejci drobnice na mizo že dobili konkretne rešitve, motivacija za protest pa, da je politična. "Nekatere nevladne organizacije, kjer se kopja in njihova stališča lomijo, so ravno na to opozorile. Predvsem pa me skrbi razdvojenost kmetijskih, nekaterih organizacij in posameznih kmetov, ki se ne čutijo v tem trenutku zastopane," pravi Čalušićeva.

"To je totalni absurd," Slemenšek zavrača očitke, da gre za politično obarvan shod in v primeru neposluha odločevalcem žuga s stopnjevanjem pritiska.

kmetje protestni shod trg republike

Soočenja med gledalci na terenu, poudarek na odgovornem novinarstvu

Opomin zaradi besed: lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
05. 02. 2026 21.27
Podpiram🪧
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
05. 02. 2026 21.09
Bravo, nvoje pošpricajte z g...m, druga si ne zaslužijo!
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
05. 02. 2026 21.05
Politikanti, ne pa kmeti. Želijo zaprt trg brez uvoza hrane, da nam bodo lahko zaračunavali govedino in svinjino po 50 €/kg. Kot da smo v Severni Koreji, ki je popolnoma odrezana od sveta.
Odgovori
-1
3 4
Joakim
05. 02. 2026 20.52
V času Janeza Janše je bila odkupna cena goveda izpod 3 eure. Koliko je danes?
Odgovori
+7
8 1
4krogci
05. 02. 2026 20.49
Ti pa res nasedejo vsaki neumnosti in lazem…eu kmetijsko politiko nam diktirajo iz Bruslja po nareku EPP katere clani so tudi SDS, ki pri nas organizirajo te proteste🤣🤣
Odgovori
+6
7 1
Pajo_36
05. 02. 2026 20.45
Nisem še videl kmeta reveža. Sem pa videl matere samohranilke, ki se selijo iz fleta v flet, ker iščejo manjše najemnine in zdej končno čakajo, da se zgradijo stanovanja. Prej niso dobile nič. Dta mi dve rekle pri nas, da sta na prior listi za novogradnjo, ki bo kmalu končana. Tako da, tole pa itak Matoz organizira. Poglejte malo kmete v vzhodni evropi, napram našim so reveži iz tretjega sveta. In prav je,. da so naši v boljšem stanju, nič ne rečem o tem. Ampak v moji okolici ni propadel noben, nikoli. Od vsaj 30ih je zapral se ena, ker niso imeli več dedičev, oz. sinov ali hčera.... Pa smo an območju, ki je kmečko revnejše od ene Štajerske.
Odgovori
+3
7 4
BBcc
05. 02. 2026 20.53
Povprečna starost kmeta je 63let. Ti meniš, da jim je z rožicami poslano. Denar gre večino za birokrate. 1,7 uradnika na kmeta.
Odgovori
-3
2 5
Uporabnik1935308
05. 02. 2026 20.34
Kmetijci, kako vas je lahko okoli prenašati. Vi kar protestirajte, že tako so ljudje proti vam in vašim dragim proizvodom. Sami si luknjo kopljete. SDS vam pa štango drži. Ampak vi ste prav takšni kot oni, ki nastopajo na oddaji kmetija na naši televiziji. Ovce ali pa še kaj slabšega.
Odgovori
-1
5 6
BBcc
05. 02. 2026 20.54
Sds nikoli nič ni naredil za kmeta.
Odgovori
+1
3 2
Model 007
05. 02. 2026 20.32
Levi pa res ne bojo sami proti sebi protestirali. Kolesa so na servisih in bojo v uporabi šele od marca dalje....
Odgovori
-2
5 7
bodi
05. 02. 2026 20.26
kako takoj povzamejo da je to predvolilno ko pa oni bonbočke talajo na račun gospodarstva je pa ok
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
Portal
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
moskisvet
Portal
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527