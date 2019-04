Kmetje bodo v znak protesta ministru prinesli ostanke pokola domačih živali

Sindikat kmetov Slovenije bo danes ob 10. uri pred ministrstvom za okolje in prostor z ostanki zadnjega pokola domačih živali protestiral proti po njihovem slabemu gospodarjenju s populacijo rjavega medveda in volka. Državni sekretar Marko Maverbo ob napovedanem protestu ob 11. uri podal izjavo za medije, ki jo bomo predvajali v ŽIVO na naši spletni strani.

Kmet iz spiska deležnikov na svojih poljih in gozdu zastonj prehranjuje divjad in edini nosi negativne posledice te neodgovorne politike, zato mora imeti pri vplivu na to politiko imeti odločujoč vpliv, je med drugim pred dnevi sindikat zapisal na svoji spletni strani v dokumentu o Stališčih in pripombah SKS na strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji. "Ograje, psi in pastirji so neučinkoviti in neskladni s tradicionalnim načinom kmetovanja v alpskem prostoru. Stroškovnih in časovnih bremen varovanja svoje lastnine pred zvermi kmet ni dolžan nositi," menijo.

Kot so še zapisali je potrebno zmanjšati populacijo medvedov v Sloveniji in preprečiti širjenje v alpski prostor. "Škoda ni samo posamezna žival. Uničeno je rejsko delo desetletij. Noben kmet ne redi živali zaradi povračila škode," poudarjajo.