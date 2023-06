Kmetje in vlada skupaj v oblikovanje ukrepov: 'Dosegli smo korak naprej'

Na petkovih pogajanjih so po navedbah Sindikata kmetov Slovenije sprejeli sklep, da ministrstvi za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za naravne vire in prostor pripravita stališče, ki bo jasno opredeljevalo, da so ukrepi Nature 2000 za kmete prostovoljni. Skupaj bodo oblikovali "stimulativne ukrepe, ki bodo sprejemljivi tudi za kmete".

Skupni dokument bodo do konca junija posredovali Evropski komisiji, na predstavitvi in usklajevanju dokumenta pa bodo sodelovali tudi predstavniki kmetov, so dogovor povzeli v sindikatu. "Dosegli smo korak naprej, vendar je treba počakati, da bodo spremembe tudi na papirju. Poleg tega je to le del naših zahtev," je dejal predsednik sindikata Anton Medved.

Da je bil v pogajanjih dosežen napredek, in sicer glede predloga uredbe o Naturi 2000 za obdobje 2023–2028, je v petek po poročanju Radia Ognjišče v kratki in skopi izjavi v premoru med pogajanji zatrdila tudi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko, ki sicer do zaključka pogajanj teh ne komentira. Da so do zdaj pogajanja potekala konstruktivno, je izpostavil tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Napredek pri pogajanjih glede Nature 2000 bi lahko prineslo pravno mnenje, ki sta ga po naročilu zadružne zveze izdelala pravnika Rajko Pirnat in Katja Štemberger. To po poročanju časnika Delo ugotavlja, da so določbe zakona o ohranjanju narave, na katere se sklicuje predlog uredbe, neustavne, saj vladi daje pooblastilo, da s podzakonskim aktom posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, kot sta zasebna lastnina in svobodna gospodarska pobuda.