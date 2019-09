Kmetje in vlada znova o upravljanju z zvermi

Za srečanje so se predstavniki sindikata s premierjem Marjanom Šarcem in ministrico Pivčevo dogovorili avgusta, potem ko so kmetje zaradi vse pogostejših napadov volkov na rejne živali zagrozili s serijo protestov.

Sestanek ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec ter ministra za okolje in prostor Simona Zajca z različnimi deležniki na temo iskanja najboljše rešitve upravljanja z medvedi, volkovi in šakali bo zgodaj popoldne v Ljubljani, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, ki bo gostilo srečanje.

Sindikat od vlade in pristojnih ministrov zahteva spremembe v sistemu upravljanja z zvermi. Na sestanku pri Šarcu so soglašali, da bodo problematiko reševali skupaj ter da bodo v sistemu spremenili tiste stvari, ki otežujejo postopke strokovnega upravljanja z zvermi. Zveri so se prenamnožile, selijo se na področja, kjer jih doslej ni bilo, posledično se škode povečujejo, je tedaj povzela ministrica.

Za reševanje te problematike sta ministrstvi za okolje in kmetijstvo pripravili interventni zakon, ki daje podlago za odvzem 175 medvedov in 11 volkov iz narave. Lovci so do sredine avgusta po zakonu uspeli odstreliti več kot 80 medvedov, ne pa tudi volkov, za katerega veljajo posebni pogoji. Te so nedavno omilili: območje odstrela se je razširilo na celotno območje, kjer se trop giblje, postopek izdaje odločbe o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a tam prihaja do napadov, pa po novem lahko ob prijavi škode začne agencija za okolje sama, še vedno pa sta potrebni mnenji zavodov za gozdove in za varstvo narave.