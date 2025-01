Kmetje na nogah: Predlagane spremembe bi lahko pospešile opuščanje kmetovanja

"Naši osnovni cilji so, da je kmet spoštovan, da dobro živi ter prideluje zdravo in kakovostno hrano. Vsi si želimo urejenega, naseljenega in digitaliziranega podeželja, s čimer bomo na podeželje privabili več mladih." Tako kmetijska ministrica Mateja Čalušić ob predstavitvi novega svežnja kmetijske zakonodaje. A kmetje opozarjajo – zakonodaja je bila pripravljena brez njihovega glasu, predlagane spremembe pa bi lahko pospešile opuščanje kmetovanja. Razlogi? Birokracija, visoki stroški, nizki dohodki, posledično pa manj zanimanja mladih za delo na zemlji.