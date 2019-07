Kmetje nezadovoljni z izvajanjem interventnega odstrela zveri

Kmetje so nezadovoljni z izvajanjem interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov. Ta se izvaja prepočasi, napadi in škode pa se še vedno pojavljajo. O tem je ta teden govorila delovna skupina za pripravo protesta, ki so ga kmetje napovedali pred sprejetjem zakona. Avgusta bodo stanje znova preverili in odločili o nadaljnjih korakih.

Sestanek delovne skupine za pripravo protesta glede škode po zvereh je sklicala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), na njem pa so sodelovali tudi predstavniki Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije. Skupna ugotovitev: Interventni zakon se izvaja prepočasi Po pojasnilih KGZS je bila skupna ugotovitev, da se interventni zakon na nezadovoljstvo kmetov izvaja prepočasi. Eden od razlogov za neučinkovito izvajanje zakona je verjetno tudi prepočasno izdajanje odločb za izredni odstrel, saj je postopek še vedno zapleten in dolgotrajen.

Doslej so odstrelili 38 medvedov in nobenega volka. FOTO: Dreamstime

Po interventnem zakonu bi 175 od 200 medvedov, predvidenih za odvzem, lovci odstrelili, kar lahko storijo do konca aprila 2020, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Medtem lahko lovci 11 volkov odstrelijo do konca januarja 2020 in nato še v septembru 2020. Odvzem volka se sicer zaustavi, če se ustreli pet odraslih živali.

Delovna skupina za pripravo protesta se bo znova sestala v sredini avgusta in znova preverila izvajanje zakona. Če do takrat položaj ne bo boljši in bo uresničevanje določb zakona hitrejše, bodo kmetje stopnjevali pritisk na državne organe. Skupina sicer med drugim zahteva, da se interventni zakon izvaja hitreje in dosledneje, Lovsko zvezo Slovenije in lovske družine pa poziva k intenzivnejšem odstrelu volka in medveda. Ta se mora prednostno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in je moten normalni ritem lokalnega prebivalstva. Zahtevajo, da se upošteva tudi posredna škoda Zahtevajo tudi, da se pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, upošteva tudi vsa posredna škoda in manjkajoče živali, katerih kadavrov se ni našlo, je pa očitno, da so bili v čredi v času napada.

Škode po medvedu je bilo po pojasnilih zavoda za gozdove letos 88 oz. za okoli 42.000 evrov, po volku pa 136 oz. približno 96.000 evrov. FOTO: Kanal A