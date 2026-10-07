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Slovenija

Kmetje: Nismo razlog za podražitev hrane

Domžale, 07. 10. 2026 14.15 pred 2 urama 3 min branja 9

Avtor:
STA Ti.Š.
Nakup hrane v trgovini

Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle – cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino, so izpostavili.

"Slovenski kmet ni kriv za podražitev hrane v Republiki Sloveniji," je na današnji novinarski konferenci na kmetiji Žabje v Domžalah poudaril predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.

Kot je povedal, se je cena mleka pri pridelovalcu v enem letu znižala za okoli četrtino, krompir se je pocenil za okoli šest odstotkov, sadje za osem odstotkov. Z veliko krizo pa se soočajo tudi pridelovalci svinjskega mesa, saj njegova cena pada že več kot eno leto.

Kot je s svojimi računi ponazoril kmet Andrej Hribar, je maja za kilogram govejega mesa v klavnici dobil 5,55 evra, avgusta pa približno 3,50 evra. Sam ima v hlevu 40 krav molznic, zato je oddaja mleka pomemben prihodek, ki pa se je v zadnjem letu močno znižal. Lani avgusta je za liter mleka dobil približno 52 centov, letos avgusta pa nekaj manj kot 40 centov.

Ob tem se je vprašal, kako je mogoče, da kmetje v Italiji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem prejmejo boljše višje plačilo za meso, a je potem uvoženo meso v slovenskih trgovinah cenejše od slovenskega.

Povprečna cena kilograma kruha je bila lani 3,84 evra, kmet od tega dobi 20 centov, izpostavlja Brodnjak.
Povprečna cena kilograma kruha je bila lani 3,84 evra, kmet od tega dobi 20 centov, izpostavlja Brodnjak.
FOTO: Shutterstock

"Lani je bila povprečna cena kilograma kruha 3,84 evra, kmet pa je od tega dobil 20 centov. V kruhu je 80 odstotkov moke oziroma pšenice, kmet pa dobi 20 centov," je bil kritičen predsednik Sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.

Ob tem je opozoril na vse težji gospodarski in psihološki položaj slovenskih kmetov, ki se soočajo s posledicami naravnih nesreč, naraščajočimi stroški pridelave in hkratnim občutnim padcem odkupnih cen. Izpostavil je, da se mladi zaradi vse težjih razmer vse pogosteje odločajo za odhod s kmetij, nekateri kmetje pa so prisiljeni prodajati tudi plemensko živino. "Trenutna situacija v slovenskem kmetijstvu je najhujša v zgodovini Slovenije," je podčrtal.

Kmetje se sprašujejo, kako je možno, da kmetje v sosednjih državah prejmejo višje plačilo za meso, a je potem uvoženo meso v slovenskih trgovinah cenejše od slovenskega.
Kmetje se sprašujejo, kako je možno, da kmetje v sosednjih državah prejmejo višje plačilo za meso, a je potem uvoženo meso v slovenskih trgovinah cenejše od slovenskega.
FOTO: Shutterstock

"Kmetje smo tako vzgojeni, da kmetijo nekako moramo preživeti, tudi če sebi vzamemo, me pa moti, da v medijih poslušam, da se bo hrana zaradi suše podražila, medtem ko jaz kot kmet recimo dobim nižje plačilo za meso. V tem primeru bi pričakoval, da bo tudi potrošnik – tudi sam sem potrošnik – plačal nižjo ceno," je bil jasen Hribar.

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Kmetje so poudarili, da je za končno ceno treba pogledati celotno prehransko verigo. "Ne želimo kazati s prstom, kje v verigi se dodaja vrednost, želimo samo poudariti, da slovenske kmetije zagotovo niso razlog za morebitne podražitve hrane. Če bi namreč maloprodajne cene spremljale cene na kmetijah, bi bila hrana cenejša," je podčrtal Podgorošek.

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Letošnje vreme kmetom ni prizanašalo, krmo so jim uničila tako neurja kot suša. Kot je pojasnil Hribar, imajo sami zaradi suše občutno manj krme, zato bodo morali zmanjšati število glav. Naučili so ga namreč, naj ima kmet toliko živali, kolikor jih kmetija lahko preživi. Zagotovo bodo ohranili matično čredo, to je najboljše krave, prodali pa kakšno več, kot bi bila drugače predvidena za zakol. Prav tako bodo kakšnega bika dali iz hleva prej, kot bi ga običajno, in ga ne bodo toliko časa redili.

Je pa Hribar ob tem pozdravil odločitev ministrstva za kmetijstvo, da letos zaradi bistveno zmanjšane rasti travinja ter pomanjkanja krme za rejne živali izjemoma dovoli košnjo zelenega pokrova in uporabo pokošene biomase za krmo.

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KOMENTARJI9

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berger 2
07. 10. 2026 16.04
Berem komentarje. Oglašajo se v glavnem takšni, ki imajo podcenjujoč odnos do kmetov. Takšnemu bi predlagal, da se okorajži in najame ( ali kupi ? )kakšno kmetijo, ki počasi " ugašajo " in se loti dela Bi videli, kaj bi po tem govoril
Odgovori
+0
1 1
Cupko
07. 10. 2026 15.49
Ja pa saj se ne bi smelo nič podražiti, ker so kmetje in prevozniki dobili subvencije je rekel Vrtovec. Res pa je gorivo drago, saj g veliko porabijo, ker ima vsak kmet vsaj 3 traktorje, pa vsak svoj kombajn, pa svojo balirko, pa ……
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-4
0 4
zavetnik
07. 10. 2026 15.31
Seveda kmetje niste vzrok za visoke cene ker v nasprotnem bi bili z Podgorškom že pred parlamentom vzrok so visoke subvencije in poceni gorivo
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-2
3 5
zrela hruška
07. 10. 2026 15.30
verjamem kmetom, da niso krivi kriv je mentor iz SDS?! 😁😅
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-1
5 6
Pujček
07. 10. 2026 15.27
Podarite kmetije cerkvi in bog vas bo poplačal.
Odgovori
+1
6 5
Teleport
07. 10. 2026 16.16
Če bi jo tebi bi jokal koliko bi mogel delat.
Odgovori
0 0
Ne hodimnavolitve
07. 10. 2026 15.01
Kmetje najbolj delajo za trgovce.
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+8
8 0
Julijann
07. 10. 2026 15.29
Dejstvo je. Da tisti, ki nekaj proizvede, najmanj dobi.
Odgovori
+6
7 1
Misika1967
07. 10. 2026 15.37
Sploh ce na crno proda.
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-4
1 5
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