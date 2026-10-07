Kmetje: Nismo razlog za podražitev hrane

"Slovenski kmet ni kriv za podražitev hrane v Republiki Sloveniji," je na današnji novinarski konferenci na kmetiji Žabje v Domžalah poudaril predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.

Kot je povedal, se je cena mleka pri pridelovalcu v enem letu znižala za okoli četrtino, krompir se je pocenil za okoli šest odstotkov, sadje za osem odstotkov. Z veliko krizo pa se soočajo tudi pridelovalci svinjskega mesa, saj njegova cena pada že več kot eno leto.

Kot je s svojimi računi ponazoril kmet Andrej Hribar, je maja za kilogram govejega mesa v klavnici dobil 5,55 evra, avgusta pa približno 3,50 evra. Sam ima v hlevu 40 krav molznic, zato je oddaja mleka pomemben prihodek, ki pa se je v zadnjem letu močno znižal. Lani avgusta je za liter mleka dobil približno 52 centov, letos avgusta pa nekaj manj kot 40 centov.

Ob tem se je vprašal, kako je mogoče, da kmetje v Italiji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem prejmejo boljše višje plačilo za meso, a je potem uvoženo meso v slovenskih trgovinah cenejše od slovenskega.