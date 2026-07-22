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Slovenija

Kmetje opozarjajo: dražja nafta ogroža pridelavo hrane

Ljubljana, 22. 07. 2026 14.28 pred 16 minutami 3 min branja 28

Avtor:
STA L.M.
Delo na vrtu

Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte in drugih stroškov pridelave od pristojnih ministrstev zahtevajo ukrepe za pomoč kmetom. Pozvale so tudi k iskanju rešitev za čebelarje. "Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli," je dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek. Na ministrstvu za kmetijstvo medtem zagotavljajo, da razmere spremljajo in v sodelovanju s predstavniki kmetov pripravljajo ukrepe za blažitev posledic visokih cen goriva in gnojil.

"Ponovno smo priča visoki ceni kmetijske nafte, verjetno najvišji ceni kurilnega olja v letošnjem letu. Smo pa sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil, ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev, ki so ključne za ohranitev naših tal," je na današnji izjavi za medije v Ljubljani pojasnil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek.

Od pristojnih – ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance – zbornica ter zadružne in čebelarske zveze, sindikata mladih kmetov in kmečke iniciative pričakujejo ukrepe, ki so jih predlagali pristojnim že v prejšnji sestavi vlade. Med temi je Podgoršek naštel možnost reprograma kreditov prek sklada za regionalni razvoj, hitrejšo pomoč po lanski suši in pozebi, označevanje hrane skladno s poreklom, večji nadzor nad tem in uvajanje novih metod.

"Pričakujemo, da bo vlada ukrepe začela čim prej izvajati," je poudaril. S tem bodo lahko zagotavljali, da se bo povečalo povpraševanje po hrani slovenskega porekla. "Na trgovskih policah je kar naenkrat vse slovensko ali pa veliko slovenskega, kmetje pa svojih pridelkov ne morejo prodati. Torej nekje verjetno nekaj ni tako, kot bi moralo biti," je povedal.

Leta 2022 je zaradi vojne v Ukrajini država zaprosila za državno pomoč po pravilu de minimis, pri čemer so se določene podpore dodeljevale v obliki pavšala na hektar, ne da bi morali kmetje vlagati kakršnekoli vloge, je spomnil. Podobno pomoč po njegovih besedah pričakujejo tudi sedaj, zlasti zato, ker to počnejo tudi druge države, slovenski kmetje pa postajajo vse bolj nekonkurenčni.

Jože Podgoršek, predsednik KGZS
Jože Podgoršek, predsednik KGZS
FOTO: Bobo

Kot je še povedal Podgoršek, se o tem pogovarjajo že vse leto, v času prejšnje vlade so imeli dva sestanka, a se ni zgodilo nič. "Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država EU, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi višjih cen nafte in gnojil," je dejal.

V zbornici po njegovih besedah ugotavljajo, da se kurilno olje draži hitreje kot ostala goriva. "Zato je pomembno, da takoj odpremo dialog," je dejal in dodal, da je treba rešitev poiskati za čebelarje, ki "v sistemu kmetijske nafte v večini izpadejo".

Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf je pojasnil, da imajo zaradi visokih cen goriva težave tudi čebelarji. "V pašni sezoni vozimo čebele na pašo, a to ni enkratni prevoz, saj je treba oskrbovati čebele s hrano, z vodo, zanje skrbeti, česar pa ne opravljamo s tovornjaki, da bi lahko koristili kmetijsko nafto," je povedal in dodal, da to za čebelarje predstavlja visok strošek.

Ministrstvo spremlja razmere in pripravlja ukrepe

Ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da spremlja razmere v sektorju in se zaveda resnosti položaja, v katerem so se znašli številni kmetje. Zaradi naraščajočih stroškov pridelave hrane, zlasti cen goriva in gnojil, skupaj s predstavniki kmetijskih organizacij ter drugimi deležniki pripravlja možne rešitve.

Janez Cigler Kralj
Janez Cigler Kralj
FOTO: Bobo

Pri tem naj bi bilo Sloveniji v okviru predlaganega evropskega paketa ukrepov za blažitev krize v kmetijstvu namenjenih približno 2,7 milijona evrov. Za čimprejšnjo pomoč kmetom se je po navedbah ministrstva zavzel tudi minister Janez Cigler Kralj, ki se je ob zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju srečal z evropskim komisarjem za kmetijstvo Christophom Hansenom.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da bodo konkretne ukrepe lahko pripravili po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije. Nato bodo sledili nacionalni postopki, ki jih želi ministrstvo izvesti čim hitreje in v tesnem sodelovanju s ključnimi predstavniki kmetijskega sektorja.

"Ob tem bo ministrstvo v okviru svojih pristojnosti storilo vse, da čim bolj prisluhne potrebam kmetov in jim pride naproti pri blažitvi posledic povečanih stroškov," so zapisali na ministrstvu.

kmetijstvo cene goriv KGZS čebelarstvo kmetje

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KOMENTARJI28

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flojdi
22. 07. 2026 16.07
??na mojem malem vrtičku tudi.???kako neki
Odgovori
0 0
Tima123
22. 07. 2026 15.55
Ne vem, kdaj je bila nafta na hrvaškem toliko cenejša. Fuj
Odgovori
-1
0 1
jank
22. 07. 2026 15.54
Uf, kako se je razjezil Podgoršek! Pa ostali tudi! Ha, ha, ha,... Vlada se trese od odločnih zahtev, saj imajo v rezervi tudi revijo traktorjev po Ljubljani, toda najprej šele čez štiri leta. Kakšno glumatanje kmečkih funkcionarjev, ki jim je najvažnejši mir vladi, jih pa drek briga za resnične težave, ki jih imajo kmetje zaradi dolge suše in številnih neurij. Vemo, kako ostro bi ti kmečki veljaki ravnali, če bi bila na oblasti prejšnja vlada. Politikanti, od katerih kmetje niso nikoli imeli nič, oni pač.
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+2
2 0
ivan z Doba
22. 07. 2026 15.50
Menda se bodo kmetje s traktorji pripeljali v Lj, v podporo ljubljeni jim vladi!
Odgovori
+6
6 0
GaraS
22. 07. 2026 15.47
No, zdaj pa zbor traktoristov in pred parlament. Ste se pa pozno oglasili. Pa še povabite Pišeka-a s tovornjaki, da blokira avtocesto.
Odgovori
+5
5 0
bossanoga
22. 07. 2026 15.45
Kaj zdaj tulite, bagra desničarska, janša in njegove pridružene tolpe vam dvigujejo ceno goriva, taisti janša, ki ste ga volili in katerega podrepnik vodi KGZS. Torej UŽIVAJTE!
Odgovori
+6
6 0
Bozjidar
22. 07. 2026 15.44
Treba bo vrniti dolg za volitve,kmecka zbornica je v domeni Sds,se bodo ze zmenili
Odgovori
+7
7 0
rokololo
22. 07. 2026 15.36
Kurilno na 2€, pa to neverjetno.
Odgovori
+0
1 1
Port__CN
22. 07. 2026 15.34
Podgoršek predlaga ozelenitev -se komu ni kaj Jasno ?
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
22. 07. 2026 15.31
Mi kmetje bomo stisnili zobe in rt, samo, da je Ivek na ABLASTI!
Odgovori
+11
12 1
Vera in Bog
22. 07. 2026 15.35
Mene pa Urban kličejo 🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
22. 07. 2026 15.30
Sreča da ni več Goloba !
Odgovori
-4
1 5
Slavko BabIč
22. 07. 2026 15.32
Hvala Bogu!
Odgovori
-5
0 5
Port__CN
22. 07. 2026 15.37
Dr.z težavo razumeš-saj bo ,verjetnost je pa ,da ne boš razumel
Odgovori
0 0
Bozjidar
22. 07. 2026 15.43
Drago sreco bodo placevali pa kmetje,trotl
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
22. 07. 2026 15.30
Ta Podgoršek se na fotografiji kesi, kot, da je pobral zlate zobe.
Odgovori
+3
4 1
ivan z Doba
22. 07. 2026 15.16
So kmetje mislili, da jih bo ta vlada nagradila za podporo?! Podporniki te 💩 koalicije so v istem sranju kot vsi ostsli normalni državljani! Ti drekači delajo predvsem zase in kapital. Briga njih za kmete, še manj pa za delavce!
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+7
10 3
Kameleon Kiddo
22. 07. 2026 15.45
Ne gre njim to razmišljanje. Padwjo na prvi pasti ki se rece JEZA. Sledi zamegljen um in vožnja v začaranih krogcih
Odgovori
+2
2 0
Normalka
22. 07. 2026 15.15
Ja, zdaj bo tako... je treba botre poplačat. Delavci, kmetje in navadni državljani se pa lahko lepo zahvalijo vrlemu novemu PV, ki tako lepo skrbi za narodov blagor.
Odgovori
+7
9 2
NLKP
22. 07. 2026 15.09
Že zdaj nič ne orjejo in samo subvencije vlečejo, ki jih vsi plačujemo. Kdo od delovnega Slovenca še pa dobi kaj subvencij razen kmeta?
Odgovori
+6
9 3
krpati
22. 07. 2026 14.41
A se je kaj podražila malica tudi v dz glede na ceno nafte. Samo vprašam da vem kam na malico. Pa subvecionirana je še vedno 50%?
Odgovori
+9
9 0
Normalka
22. 07. 2026 15.16
In to ogromni proračunski luknji navkljub 😂.
Odgovori
+6
6 0
NLKP
22. 07. 2026 15.20
Referdum za pravično plačano malico v v DZ.
Odgovori
+2
3 1
NLKP
22. 07. 2026 15.20
Gremo na referendum.
Odgovori
+2
3 1
ROMELS
22. 07. 2026 14.39
Veterinarske, pravne, javne storitve z davki še bolj ogrožajo kmete kot pa sama nafta.
Odgovori
-1
4 5
BBcc
22. 07. 2026 14.36
Kmetje na barikade. Janša nas je 4. Izdal. Še ga volimo. Še petič. Mamo mi to.
Odgovori
+9
11 2
Kameleon Kiddo
22. 07. 2026 14.35
Bujenje iz.spanca ne bo prijetno
Odgovori
+6
7 1
Slavko BabIč
22. 07. 2026 14.31
Kaj še niste šli na ulice? He,he!
Odgovori
+7
10 3
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