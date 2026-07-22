Kmetje opozarjajo: dražja nafta ogroža pridelavo hrane

"Ponovno smo priča visoki ceni kmetijske nafte, verjetno najvišji ceni kurilnega olja v letošnjem letu. Smo pa sredi pomembnega dela sezone kmetijskih opravil, ob zaključku žetve in ob začetku setve ozelenitev, ki so ključne za ohranitev naših tal," je na današnji izjavi za medije v Ljubljani pojasnil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek.

Od pristojnih – ministrstev za kmetijstvo, infrastrukturo in finance – zbornica ter zadružne in čebelarske zveze, sindikata mladih kmetov in kmečke iniciative pričakujejo ukrepe, ki so jih predlagali pristojnim že v prejšnji sestavi vlade. Med temi je Podgoršek naštel možnost reprograma kreditov prek sklada za regionalni razvoj, hitrejšo pomoč po lanski suši in pozebi, označevanje hrane skladno s poreklom, večji nadzor nad tem in uvajanje novih metod.

"Pričakujemo, da bo vlada ukrepe začela čim prej izvajati," je poudaril. S tem bodo lahko zagotavljali, da se bo povečalo povpraševanje po hrani slovenskega porekla. "Na trgovskih policah je kar naenkrat vse slovensko ali pa veliko slovenskega, kmetje pa svojih pridelkov ne morejo prodati. Torej nekje verjetno nekaj ni tako, kot bi moralo biti," je povedal.

Leta 2022 je zaradi vojne v Ukrajini država zaprosila za državno pomoč po pravilu de minimis, pri čemer so se določene podpore dodeljevale v obliki pavšala na hektar, ne da bi morali kmetje vlagati kakršnekoli vloge, je spomnil. Podobno pomoč po njegovih besedah pričakujejo tudi sedaj, zlasti zato, ker to počnejo tudi druge države, slovenski kmetje pa postajajo vse bolj nekonkurenčni.