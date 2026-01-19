Kmetje po sestanku z ministrico: 'Ključna vprašanja so neodgovorjena'

Po pojasnilih Jožeta Podgorška so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavnikom kmetijskih organizacij predstavili štiri sklope zaščitnih ukrepov za slovensko kmetijstvo, od kvot do nadzora ob uvozu izdelkov.
"V bistvu imamo ključna vprašanja še vsa neodgovorjena. Še vedno ne vemo, kako bomo izvajali vse ukrepe za zaščito slovenskega kmetijstva in slovenskih potrošnikov, ne vemo, kako bo Evropska komisija izvajala vse ukrepe za zaščito evropskih kmetov, ki so bili sredi decembra z amandmaji potrjeni v Evropskem parlamentu," je razložil in dodal, da zaradi vprašanja izvedljivosti zaščitnih ukrepov Francija sporazumu izrazito nasprotuje.
Posledično ostajajo predstavniki kmetijskih organizacij še naprej zadržani do trgovinskega sporazuma, ki so ga predstavniki EU in južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur podpisali v soboto v Paragvaju.
Na sestanku so po pojasnilih Podgorška pogrešali tudi udeležbo predstavnikov ministrstva za gospodarski razvoj."Če že vlada ocenjuje, da iščemo ukrepe za zaščito slovenskega kmetijstva medresorsko, bi to medresorsko sodelovanje danes tukaj pričakovali, a žal ga ni bilo. Torej ostajamo tam nekje, kot smo bili, brez nekih bolj jasnih zavez, razen tega, kar smo že poslušali zadnje tedne tudi v tem širšem slovenskem prostoru," je podčrtal.
Udeleženci današnjega sestanka so sicer sprejeli tudi nekaj sklepov oz. zavez. "Verjamemo, da bomo intenzivirali to razpravo zato, da damo tudi seveda ministrstvu čas, da pridobi potrebne informacije. Nekaj nalog imamo tudi nevladniki za postoriti, predvsem bomo pripravili jasno pobudo za to, da se označuje poreklo pri mešanih proizvodih glede na izvorno državo, enako kot je to sedaj na pobudo Slovenije iz leta 2020 urejeno pri medu," je pojasnil.
Da na podlagi danes prejetih pojasnil ne vedo, kakšne informacije naj posredujejo naprej kmetom, ker ni jasno, kako bo hrana iz Mercosurja pri vhodu v Slovenijo oz. EU kontrolirana, pa je opozoril predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. "Zahtevamo, da se kontrole pri vhodu hrane bistveno povečajo," je navedel in izpostavil tudi zahtevo glede jasnega označevanja hrane, pripeljane iz držav bloka Mercosur.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.