Kmetje po sestanku z ministrico: 'Ključna vprašanja so neodgovorjena'

Po pojasnilih Jožeta Podgorška so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavnikom kmetijskih organizacij predstavili štiri sklope zaščitnih ukrepov za slovensko kmetijstvo, od kvot do nadzora ob uvozu izdelkov.

"V bistvu imamo ključna vprašanja še vsa neodgovorjena. Še vedno ne vemo, kako bomo izvajali vse ukrepe za zaščito slovenskega kmetijstva in slovenskih potrošnikov, ne vemo, kako bo Evropska komisija izvajala vse ukrepe za zaščito evropskih kmetov, ki so bili sredi decembra z amandmaji potrjeni v Evropskem parlamentu," je razložil in dodal, da zaradi vprašanja izvedljivosti zaščitnih ukrepov Francija sporazumu izrazito nasprotuje.

Posledično ostajajo predstavniki kmetijskih organizacij še naprej zadržani do trgovinskega sporazuma, ki so ga predstavniki EU in južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur podpisali v soboto v Paragvaju.