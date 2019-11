Branijo svojo zemljo: 'Delajo, kar želijo, za seboj imajo policijo, sodstvo'

Marko Kosmač , lastnik enega izmed zemljišč, pravi: "Kljub temu, da sem lastnik, me ne vprašajo. Ne smem na svojo parcelo, ker bom odstranjen in bom dobil 5000 evrov kazni, kot mi izvršitelj grozi."

In čeprav so na ljubljanski občini prepričani v meritve svojih geodetov, kmetje opozarjajo, da gradbena dela potekajo nezakonito. "Oni imajo neko služnost, ki so jo dali očetu, oče ni več lastnik, ki se ne nahaja na tej parceli. Že od samega začetka je vse narobe tukaj. Oni rujejo po moji zemlji brez mojega privoljenja. Tu notri je tudi električni kabel, ki ga bodo utrgali, če bodo kopali, a to nihče ne vpraša," pravi Kosmač.

'Svetujem, da traktorje, vile in grablje, raje uporabljajo za kmečka opravila'

Nihče ne odloča o nikogaršnji lasti, služnost izvajamo skladno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, medtem še zatrjujejo na občini.

Primož Krapenc, pravni zastopnik ljubljanske občine pojasnjuje: "Svetujem, da naj raje uporabljajo orodje, kot so traktorji, vile in grablje, za kmečka opravila, takšne reči pa se odvijajo v civilizirani državi na sodišču, nikakor ne na travniku."