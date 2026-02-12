Slovenija
Kmetje stopnjujejo pritisk, po mirnem protestu možne zapore
Bo vlada ugodila zahtevam kmetov ali pa bodo ti proteste še zaostrili? Kmetje so se namreč znova sestali s kmetijsko ministrico, a napredka niso dosegli. Med drugim zahtevajo zaščito domače pridelave in kmetijskih zemljišč. Ministrica poudarja, da iščejo dolgoročne in uravnotežene rešitve. Vprašanje pa je, katere zahteve je v zadnjih tednih pred volitvami sploh mogoče uresničiti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.