Slovenija

Kmetje stopnjujejo pritisk, po mirnem protestu možne zapore

Ljubljana, 12. 02. 2026 19.52 pred 3 dnevi 1 min branja 29

Avtor:
Denis Malačič
Protesti kmetov

Bo vlada ugodila zahtevam kmetov ali pa bodo ti proteste še zaostrili? Kmetje so se namreč znova sestali s kmetijsko ministrico, a napredka niso dosegli. Med drugim zahtevajo zaščito domače pridelave in kmetijskih zemljišč. Ministrica poudarja, da iščejo dolgoročne in uravnotežene rešitve. Vprašanje pa je, katere zahteve je v zadnjih tednih pred volitvami sploh mogoče uresničiti.

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
13. 02. 2026 21.02
Naslednji protest kmetov pa bo izgledal takole,,,, zaprli bodo ceste z maseratiji, volvoti, lamborginiji, porši, BMW tudi kak q8 bo vmes, pa ene dva velka John dira (cca 120 000 eur brez priključkov) tako za šminko, da ne bo kdo mislil da je to shod bogatašev, ne to so naši revni obubožani kmetje, subvencionirani vozni park ki ga imajo nekateri, ne bi se ga sramoval niti kakšen orng bogatun.
Odgovori
+2
3 1
SDS_je_poden
13. 02. 2026 18.28
Salonski kmetje, ki jih desnica uporablja za zganjanje hrupa. Prihaja mesec Marec, ko se pričnejo dela na poljih in pravi kmetje nimajo časa hodit na te shode. Salonski kmetje pa seveda imajo.
Odgovori
+3
3 0
Jožajoža
13. 02. 2026 15.38
Naj pritiskajo.brez teh bomo preživeli.govedina iz uvoza bo 9 evrov,ne 25 evrov.
Odgovori
+2
4 2
natas999
13. 02. 2026 11.39
dej ne cvilte pridelujte ga sami če veste kako sploh zgleda krompir na njivi
Odgovori
+2
4 2
iskriv
13. 02. 2026 11.32
Slovenski kmetje niso navajeni konkurence , zato jih sedaj grabi panika , ker bodo morali spustiti cene , če bodo hoteli kaj prodati . Ti protesti so zopet zrasli na krilih SDS ( Matoz , Podgoršek ) , ki hujskata kmete in jim dopovedujeta , kako slabo jim gre , čeprav je Slovenski kmet med najbogatejšimi v EU.
Odgovori
+2
5 3
mario49
13. 02. 2026 11.06
Še eno področje, kjer se več kot očitno "KAŽE, DA JE D E N A R RESNIČNO SVETA VLADAR !"
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
13. 02. 2026 10.40
Bravo kmetje. Če bi vlado rušili pred 3 leti bi morda še rešili Slovenijo. Sedaj se bojim, da je prepozno.
Odgovori
+1
4 3
Vesela Jasna
13. 02. 2026 10.05
Vse njihove želje niso uresničljive. Uvoz hrane je ena od takšnih. Če ne bi bilo uvoza, bi pol miljona Slovencev jedlo samo še krompir. Veliki traktorji za velikanska polja, ne za naše vrtičke velike nekaj hektarjev. Ministrstvo za kmetijstvo jim naj raje organizira brezplačne seminarje iz ekonomije. Bo več koristi.
Odgovori
-2
2 4
Smuuki
13. 02. 2026 10.27
Drži se štedilnika in kuhalnice če sploh znaš kuhat. O kmetovanju zagotovo ne veš nič
Odgovori
+2
5 3
Vesela Jasna
13. 02. 2026 13.03
Drži se svoje motike, o ekonomiji nimaš pojma.
Odgovori
+0
2 2
Smuuki
15. 02. 2026 13.30
Če bi res kaj vedela ne bi tu zapravljala časa ampak bi bogatela. Čakanje social subvencije je vse kar spraviš skupaj. Pametuješ pa več kot ljudje s pravim doktoratom. Prazen sod ima močan glas
Odgovori
0 0
zibertmi
13. 02. 2026 09.58
kmetje,za njimi stoji sds in predsednik iz sls,ki je bil tudi obravnavan sodno kot poslanec.govorijo o konkurenci o samoskrbi in zemljiščih.prejemajo nepovratna sredstva ,subvencije od države,brezplačno cepivo za drobnico,ki ga nočejo,na drugi strani so pa v prekmurju zrasli,z orbanovim denarjem celi kompleksi nogometnih šol na ogromnih Hr rodovitne zemlje
Odgovori
+0
3 3
Smuuki
13. 02. 2026 09.56
Kmetje v eni uri ustavijo lahko celo slovenijo za šalo. Zaprejo vse uvoze in izvoze na avtocesto in stoji vse. Ceneje je prisluhniti kmetu kot ga ignoririrati. Upam da se vlada tega zaveda. Na koncu se bo itak treba usesti za mizo in se dogovoriti. Je res treba da vsi trpimo ker je vlada samo trmasta?
Odgovori
+2
4 2
iskriv
13. 02. 2026 13.42
Od kje jim ta pravica , da bi lahko zaprli vse ceste in tako umrtvičili državo ? Vsem kmetom , ki bi to storili napisati visoke globe ali odpovedati subvencije , pa bodo videli kdo si iz koga lahko dela norca !
Odgovori
+0
1 1
Bozjidar
13. 02. 2026 08.22
Kmetje so pod nadzorom Sds in morajo delati po njihovem nareku
Odgovori
+3
7 4
Smuuki
13. 02. 2026 11.39
Kmet ni pod nikogaršnjim nadzorom. Kmet je podjetnik z obema nogama na tleh, preudaren, pragmatičen. Ne podcenjuj kmetstva. Kmetje nikoli ne bomo primerljivi z vodenimi levičarji. Primerjaš borovnice in lubenice izhajaš pa iz lastne izkušnje. Ostanimo pri problemu ki ga kmetstvo mora rešit ne pa nabijati o kvazi ozadjih
Odgovori
+2
3 1
vlahov
12. 02. 2026 21.17
Kmet dobi 10 centov za kg krompirja!!!!
Odgovori
+4
5 1
Srebrni breg
12. 02. 2026 21.32
Jaz sem mu pred dnevi plačal 60.
Odgovori
-1
1 2
zibertmi
13. 02. 2026 10.01
tudi jaz za 30 kg vrečo ,pa ne 60 centov za kilo temveč 90 centov,pa prva vreža je še kar nekako bila in krompir ni postal ves oven in poven cim,verjetno zato ,ker sem ga kupil kmalu po obiranju,zadnaj vreča ,ki sem jo kupil v decembru,je pa slabša,kot bi jo kupil v diskontni trgovini po veliko bolj nizki ceni
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
15. 02. 2026 13.31
Ti bi kmete kritiziral tudi če bi ti vse podarili. Tak pač si
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
15. 02. 2026 13.33
Na metelkovi imajo cenejšega? Zakaj stikaš okoli kmetov če je vse predrago zate. Rdeč križ in karitas nudijo zastonj. Ti si tega vajen. Hvsležnosti pa itak ne poznaš
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
12. 02. 2026 20.51
Kaj pa vem.Nisem kmet ampak sem mnenja,da imajo kmetje prav kar se tiče skoraj vsega.Kmetom nočejo plačati solidne cene od žita,koruze itd.iz tujine se pa raje uvažajo smeti za majhen drobiž.Kljub temu se pa cene kruha ter ostalih artiklov masovno dvigujejo.Kje torej konča denar kateri je višek pri kupnji smeti it tujine predvsem madžarske??
Odgovori
+6
7 1
Srebrni breg
12. 02. 2026 20.28
EU-Mercosur: Svet dal zeleno luč za podpis celovitega sporazuma o partnerstvu in trgovini. Svet je danes sprejel sklepa o odobritvi podpisa partnerskega sporazuma med EU in Mercosurjem ter začasnega trgovinskega sporazuma med stranema.....Tu imate dokaz kam se morate obrniti saj so tam sprejeli pridružitev. V EU parlamentu pa imajo večino desničarske stranke katere vas hujskajo in plačujejo pri nas. Ne na levi politični pol ampak svoj desni.
Odgovori
+3
7 4
Jožajoža
12. 02. 2026 20.23
Čudno,ravni v tem času so janšistični " kmetje" dobili visoke subvencije 1800 evrov na HA,denar,za katerega davkoplačevalec dela,kmet oa samo čaka na izplačilo
Odgovori
-1
5 6
Smuuki
13. 02. 2026 10.29
Kmet na leto dobi manj kot socialc vsak mesec. Kmet dela, proizvaja hrano, kaj pa socialc?
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
13. 02. 2026 10.31
7200€ dobi najnižji socialc za lenobo. Če bi kmet dobil samo toliko kot lenuštvo bi se ti raztrgal. Ni treba ugibat kaj si
Odgovori
+2
2 0
Srebrni breg
12. 02. 2026 20.18
Spravite se na Trstenjakove pa tam protestirajte in ne maltretirajte sedanjo vlado saj so poslanci vaših sponzorjev glasovali za sporazum v EU parlamentu.
Odgovori
+4
8 4
Vera in Bog
12. 02. 2026 20.12
Evo vam revolt ljudstva !
Odgovori
+1
5 4
Srebrni breg
12. 02. 2026 20.22
Nahujskani s strani sponzorjev in hujskačev iz Trstenjakove. Desnuharski poslanci so v EU parlamentu izglasovali podporo sporazumu z Južnoameričani.
Odgovori
+2
7 5
bibaleze
