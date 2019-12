Kmetje v bran ministrici, za Erjavca pa ni dileme, kaj mora storiti Šarec

Erjavec je ob tem tudi ocenil, da je "najbolje je, da Pivčeva na kongresu niti ne kandidira":"Prejemam veliko klicev s terena. Teren je zelo nezadovoljen, zlasti zato, ker se je dejansko pokazalo, da je delovala sporno. In tako tudi od mene - kot predsednika stranke - pričakujejo, da bom ukrepal," še trdi Erjavec, ki mu dogajanje okoli Pivčeve seveda še kako ustreza v luči predkongresnega boja. Pivčeva je namreč veljala za najresnejšo Erjavčevo tekmico od leta 2005, ko je prevzel vodenje stranke DeSUS.

"Mislim, da predsednik vlade ne bi smel imeti pretežke naloge, glede na standarde, ki jih je postavil v začetku mandata," je še ocenil Erjavec. Še več - Erjavec celo meni, da bo "Šarec, če ministrice ne bo razrešil, javnosti poslal jasno sporočilo, da se je vtikal v notranje zadeve stranke".

Šarec je sicer ob tokratni aferi precej redkobeseden, s Pivčevo pa se še ni pogovoril, saj je ministrica bolniško odsotna.

So pa ministrici v bran stopili kmetje. Sindikat kmetov Slovenije je v pismu predsedniku vlade zapisal, da ministrica dela odlično: "Verjetno pa nekoga moti, da res dela in zastopa interese kmetov ter slovenskega podeželja." Predsednika vlade so zato opozorili, naj pri sprejemnju kakršne koli odločitve upošteva, da "je v Sloveniji žal malo politikov in ministrov, ki bi tako dobro in s srcem delali za Slovenijo."