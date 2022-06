Kmetje vse bolj obupani: podražitve materiala tudi do 300-odstotne

Če je bil kolut folije za njegov rastlinjak pred letom dni vreden 100, zanj zdaj odšteje že čez 200 evrov. Pri tem da na naš trg prihaja zelenjava iz drugih evropskih držav, kjer dobi kmet del stroškov povrnjenih iz strukturnih skladov in zato izdelke lahko ponudi za precej nižjo ceno kot naši pridelovalci. "Na Nizozemskem – strošek 60 centov, prodajo jo za 20 centov. Razliko pokrije EU. In ta kumarica je potem v centru 50 centov, kako bomo mi konkurenčni temu, " se sprašuje.

Vse se draži, je zaskrbljen pridelovalec zelenjave Ivan Bučar . Z draženjem goriv se dražijo njihovi stranski proizvodi. "Nam so se najbolj podražila mineralna gnojila, folije in razne zastirke, to se je podražilo za 300 odstotkov, pri foliji za 150 odstotkov."

Cene živali in živalskih proizvodov so se v letu dni dvignile za kar dobro četrtino.

Kmetje že beležijo izgube

Slika pa ni nič boljša tudi pri živinorejcih. Matej Strle je ravno na njivi, kjer prideluje osnovno krmo za 60-glavo čredo krav. Beljakovinske komponente in vitamine pa mora dokupovati. "Se pravi repica, soja, sončnice, to je šlo za 50 do 60 odstotkov gor," pravi Strle.

"Pri perutnini so se vhodni stroški dvignili za 100, embalaža za 40. Odkup je priznal dva, stroškov je pa za pet centov več – in to ne gre v nedogled," pove Žveglič.

Začelo se je lansko poletje, piko na i pa krizi daje ukrajinska vojna. In čeprav so se tako živalski proizvodi kot živali za zakol podražili za četrtino, pa pri Strletovih že beležijo precejšnje izgube. "Kljub temu, da so se odkupne cene dvignile, hrana, ki jo moraš zanje kupit, tega ne prenese," opozarja Strle.

Podražitve ne tolčejo po žepih le pridelovalcev, temveč vse udeležence v trgovinski verigi. In medtem ko kmetijska ministrica ne daje izjav pred kamero, je na vladi oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov, ki je zasedala v torek, in prva pomoč kmetijstvu naj bi bila v kontekstu olajšav pri nabavi goriv.