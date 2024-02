Kmetje z ministrico že dorekli nekaj konkretnih rešitev

"Sestanek je bil konstruktiven, imeli smo pozitiven dialog. Vse pohvale kmetijskim organizacijam, ki se vsakodnevno soočajo z izzivi na terenu in opravljajo svoje poslanstvo z odliko," je po srečanju medijem dejala Mateja Čalušić. Kot je pojasnila, so se na delovnem srečanju pogovarjali o točkah, ki so jih predlagale kmetijske organizacije.

Srečanja z ministrico so se udeležili predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine in Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije.

Na sestanku so sprejeli nekatere sklepe in dogovore in se dogovorili o nadaljnji organiziranosti. Kot je poudarila ministrica, si vsi želijo konstruktivnega dialoga ter sprotnega in aktivnega reševanja problemov. "Ti prinašajo cilj lažjega, enostavnejšega kmetovanja, kjer se vsakodnevno soočajo z okoljskimi in podnebnimi izzivi," je dejala.