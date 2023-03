Kmetje za mleko dobivajo vse manj, se bodo cene spustile tudi v trgovinah?

Še decembra je Jožef Hajšek s Kmetije Hajšek za liter mleka dobil 58 centov, januarja 54, odkupna cena februarja pa je znašala le 52 centov. "Decembra lahko rečemo, da so cene bile še normalne, januarja so že pritiskale mlekarne po znižanju," pripoveduje Hajšek.

Na prvi pogled sicer morda majhne razlike, a konec meseca se tudi nekaj centov močno pozna. Dnevno namreč na kmetiji proizvedejo okoli 1500 litrov mleka: "To je drastičen padec, če upoštevamo, da se ostale cene dvigujejo. Energenti, zaščita, semena ..."

Prav vse dražje surovine, nato pa še energenti, so bili razlog, da so se cene leta 2021 začele dvigati. Še vedno pa so zaostajale za evropskim povprečjem za 17 odstotkov, pripoveduje direktor Mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič. "Potem pa še je dodatno prispevala vojna v Ukrajini in še dodatno pretrgane dobavne verige pri nekaterih krmilih in komponentah," pojasnjuje Petrovič.

Od marca 2021 do decembra lani, se je tako odkupna cena v povprečju povišala s 33 na 56 centov. Sedaj pa padec cen surovega mleka: po nekaterih napovedih bo ta 15-odstoten, glavni razlog pa je vse nižje povpraševanje tako pri nas kot v Evropi. "Evropski potrošnik varčuje," razlaga Petrovič.

In tako pri zadrugi opažajo tudi, da skorajda vsak mesec štiri, pet kmetij preneha s proizvodnjo mleka. O tem sicer na kmetiji Hajšek ne razmišljajo: "Tu zadaj je družina, živimo tri generacije od tega mleka, tudi če se ne izplača, če skoraj ne gre skozi, moramo vztrajati," pove Hajšek.

Ali se bodo nižje odkupne cene prelile tudi na trgovske police? To ni odvisno od nas, pravijo kmetje, ampak od celotne verige na čelu s trgovci. Se je pa močno v zadnjem letu povišala cena jajc. V Evropski uniji v povprečju za 30 odstotkov, na Češkem celo za 85 odstotkov, pri nas pa nekoliko manj, januarja smo za njih odšteli 21,7 odstotka več kot januarja lani.