Kmetje znova zasedli Ptuj in Celje, s seboj prinesli tudi gnoj

Slovenski kmetje na protestu znova opozarjajo na stanje v kmetijstvu. Zbrali so se na Ptuju in v Celju, na protest so pripeljali tudi gnoj. Kot poudarjajo, tega v prihodnosti morda ne bo več.

Evropo in tudi Slovenijo je zajel val protestov kmetov, ki niso zadovoljni s svojim položajem in delovnimi razmerami. Kmetje imajo številne zahteve. In kaj zahtevajo? Kot so zapisali, med drugim zahtevajo zaščito kmetijskih zemljišč, nasprotujejo novim davkom, zahtevajo ukinitev popolne prepovedi intenzivnega kmetovanja na obvodnih pasovih. Zahtevajo takojšnje izplačilo ukrepov kmetijske politike za leto 2023 in da gospodarjenje z zvermi preide pod lovsko zvezo. Želijo si tudi ukiniti 'kavč' kmete. Med drugim želijo, da se po zgledu Francije uzakoni pravica do kmetovanja in uredi dostojno plačilo za upokojene kmete.