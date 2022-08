Kmetom možnost za uveljavljanje višje sile zaradi letošnje suše

Izpolnjen obrazec mora kmet agenciji poslati s priporočeno pošto v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo o vsaki vlogi odločala individualno.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora izpolnjen obrazec za uveljavljanje višje sile posredovati Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kot poudarjajo na ministrstvu, mora pri tem obvezno navesti tudi, na katerih površinah in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi suše.

Kmetje morajo sporočiti višjo silo le v primeru, ko zaradi suše oziroma njenih posledic ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki so jih prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, sicer višje sile ne sporočajo, so poudarili na ministrstvu.

Navodila za uveljavljanje primera višje sile zaradi suše v letošnjem letu je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo na svoji spletni strani. Kot je pojasnilo v sporočilu za javnost, je v kmetijski pridelavi nastala občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike.

Dodatna dokazila za sušo niso potrebna razen predpisane evidence o delovnih opravilih za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje ter v primeru drugih nepovršinskih ukrepov iz programa za razvoja podeželja. "Pri neposrednih plačilih se suša lahko šteje za primer višje sile pri proizvodno vezanem plačilu za zelenjadnice in v določenih primerih izpolnjevanja zahtev zelene komponente pri kmetijski praksi 'Površine z ekološkim pomenom'," so zapisali na ministrstvu.

Za ukrep kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil upravičenec uveljavlja primer višje sile zaradi suše takrat, ko ne more izpolniti svojih obveznosti za operacije oziroma zahteve, v katere je vključen. Pri ekološkem kmetovanju pa se suša šteje za primer višje sile za njivske površine (poljščine, zelenjadnice, semenska pridelava), trajne nasade in trajno travinje, kjer upravičenec ne more izpolniti svojih obveznosti.

Za ukrep dobrobit živali upravičenec uveljavlja primer višje sile takrat, ko je zaradi naravne nesreče na kmetijskem gospodarstvu prizadetih več kot 30 odstotkov kmetijskih površin in zaradi tega ne more izpolniti svojih obveznosti.