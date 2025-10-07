Svetli način
Slovenija

Kmetom po poglobitvi kanala v Ankaranu na njive vdira slana voda

Ankaran, 07. 10. 2025 11.17 | Posodobljeno pred 23 minutami

Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
Spor med ankaranskimi kmeti in Luko Koper zaradi poglabljanja ankaranskega obrobnega kanala se nadaljuje. Strahovi kmetov so se uresničili, saj na njive vdira slana voda. Zagrozili so z zaprtjem dovozov v luko, kjer pa trdijo, da težavo rešujejo.

Ankaran
Ankaran FOTO: POP TV

V Luki Koper, ki vodi projekt poglabljanja ankaranskega obrobnega kanala, so dejali, da iščejo najustreznejše rešitve, pri čemer so vključili vse ključne nosilce urejanja prostora.

Težave ob ankaranskem obrobnem kanalu so se pojavile, ko je Luka Koper začela projekt za poglobitev kanala. Kmetje, ki na območju že skoraj 100 let namakajo polja z zelenjavo, so opozorili, da bo zaradi del v okviru projekta na polja vdrla morska voda.

Kot so dodali, vzpostavljajo monitoring, s katerim bodo spremljali morebitne spremembe v slanosti tal, postavili pa so tudi začasno zapornico, ki jo nameravajo ohraniti do takrat, ko bo kmetijsko ministrstvo vzpostavilo namakalni sistem.

Prav tako so po pojasnilih Luke Koper vzpostavili reden dialog z ministrstvom za kmetijstvo in drugimi deležniki, tudi s predstavniki kmetovalcev, s katerimi so se srečali pred dnevi. V kratkem nameravajo sklicati tudi nov sestanek s ključnimi nosilci urejanja prostora.

Obseg zahtev, ki jih postavljajo obdelovalci površin ob spornem kanalu, pa je po navedbah Luke Koper bistveno širši od dogovorjenih ukrepov. "Večji del njihovih predlogov se nanaša na področja, ki so v izključni domeni drugih pristojnih organov in zahtevajo predhodno temeljito strokovno obravnavo, saj vplivajo na poplavno varnost širšega območja Sermina," so še zapisali v odgovoru.

Luka Koper
Luka Koper FOTO: Damjan Žibert

Na ankaranski občini pozdravljajo odločitev luke za postavitev zapornice. Opozorili pa so, da ta ne zadošča. Po njihovem prepričanju bi bilo treba namestiti še dve zapornici, eno ob Jadranski cesti, drugo pa ob Železniški cesti. Prav slednja naj bi preprečevala vdor morske vode.

Občina Ankaran sicer zahteve kmetov ocenjuje kot legitimne ter jih podpira. Ob tem so na občini poudarili, da bodo kmetom nudili vso potrebno pomoč.

Ankaran poglobitev kanala Luka Koper morska voda kmetje
Naslednji članek

Sodišče za umor v Kobjeglavi znižalo kazen na 22 let zapora

Evropa_Evropejcem
07. 10. 2025 11.50
+1
Spet je kapital pokoril kmete, varstvo okolja in lokalno samooskrbo. Vladajoči komunisti se le pretvarjajo da so zeleni - v resnici imajo krvavo rdeče roke, v dnu duše so pa črni.
