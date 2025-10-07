Kmetom po poglobitvi kanala v Ankaranu na njive vdira slana voda

V Luki Koper, ki vodi projekt poglabljanja ankaranskega obrobnega kanala, so dejali, da iščejo najustreznejše rešitve, pri čemer so vključili vse ključne nosilce urejanja prostora.
Kot so dodali, vzpostavljajo monitoring, s katerim bodo spremljali morebitne spremembe v slanosti tal, postavili pa so tudi začasno zapornico, ki jo nameravajo ohraniti do takrat, ko bo kmetijsko ministrstvo vzpostavilo namakalni sistem.
Prav tako so po pojasnilih Luke Koper vzpostavili reden dialog z ministrstvom za kmetijstvo in drugimi deležniki, tudi s predstavniki kmetovalcev, s katerimi so se srečali pred dnevi. V kratkem nameravajo sklicati tudi nov sestanek s ključnimi nosilci urejanja prostora.
Obseg zahtev, ki jih postavljajo obdelovalci površin ob spornem kanalu, pa je po navedbah Luke Koper bistveno širši od dogovorjenih ukrepov. "Večji del njihovih predlogov se nanaša na področja, ki so v izključni domeni drugih pristojnih organov in zahtevajo predhodno temeljito strokovno obravnavo, saj vplivajo na poplavno varnost širšega območja Sermina," so še zapisali v odgovoru.
Na ankaranski občini pozdravljajo odločitev luke za postavitev zapornice. Opozorili pa so, da ta ne zadošča. Po njihovem prepričanju bi bilo treba namestiti še dve zapornici, eno ob Jadranski cesti, drugo pa ob Železniški cesti. Prav slednja naj bi preprečevala vdor morske vode.
Občina Ankaran sicer zahteve kmetov ocenjuje kot legitimne ter jih podpira. Ob tem so na občini poudarili, da bodo kmetom nudili vso potrebno pomoč.
