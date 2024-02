Kmetom prekipelo: 'Delamo vedno več, imamo vedno manj'

Ko kmeta ne bo več, boste praznih ust zrli v nebo. In še: delamo vedno več, imamo vedno manj! To sporočajo kmetje, ki so se zgrnili na ulice Ptuja, Lenarta, Celja, Šoštanja, Slovenskih Konjic in Šentjurja. Po cestah so se vile dolge kolone traktorjev, na njih pa razjarjeni kmetje, ki so svoje zahteve strnili v 20 točk. Od dostojnejših kmečkih pokojnin, do zaščite kmetijskih zemljišč. Dokler ne bodo izpolnjene, bomo proteste zaostrovali in vztrajali do konca, so jasni. Udarili so tudi po kmečkemu sindikatu in Kmetijsko gozdarski zbornici, češ da le pobirata članarine, za kmeta pa se že dolgo ne borijo več.