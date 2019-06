Kmetom za varovanje drobnice na pomoč 20 pastirskih psov

V sklopu projekta Life dinalp bear so v obdobju 2017-2019 razdelili 20 mladičev pastirskih psov. Pastirski psi so ena od možnosti varovanja pašnih živali, predvsem drobnice, pred velikimi zvermi, ki se je oblikovala skozi tisočletja in se ohranila do danes.

Poleg visokih elektromrež so se tako v Sloveniji kot tujini kot učinkovit pristop k preprečevanju škod izkazali pastirski psi. V projektu Life dinalp bear so zato rejcem drobnice iz delovnih linij sofinancirali 20 mladičev pastirskih psov. "Na območjih, kjer se pojavljajo velike zveri in izvaja nezaščitena paša drobnice, škode brez zaščite nikoli ne bodo izginile. Prav zato na Zavodu za gozdove Slovenije že vrsto let nudimo rešitve za preprečevanje napadov, predvsem s pomočjo varovanja z visokimi elektromrežami in pastirskimi psi. Po slednjih je povpraševanje v zadnjih nekaj letih spet v porastu, zato smo sofinanciranje mladičev pastirskih psov vključili v projekt Life dinalp bear," poudarjajo na zavodu za gozdove.

Na zavodu ob tem dodajajo, da je sodelovanje z vzreditelji psov ključnega pomena "V projektu smo se povezali s petimi vzreditelji pastirskih psov, ki vzrejajo štiri pasme: kraški ovčar, šarplaninec, tornjak in kavkaški ovčar. S sodelovanjem z izkušenimi vzreditelji smo vzpostavili mrežo kmetov, ki svoje črede pred zvermi varujejo s pomočjo pastirskih psov in so pri tem uspešni. Znanje, ki so ga pridobili z dolgoletno vzrejo in uporabo psov na pašnikih, predajajo naprej 'iz prve roke' vsem tistim, ki se odločijo za nakup mladega psa."

Eni že varuhi črede, drugi še 'pripravniki'

Do junija 2019 so tako sofinancirali 20 mladih psov, ki danes že opravljajo svoje naloge - eni kot odrasli varuhi črede, drugi pa še kot 'pripravniki'. Oddani psi so rodovniški in izhajajo iz delovne linije, kar pomeni, da so starši psov aktivni varuhi črede. "Pri tem delu je sodelovanje z rejci ključnega pomena. Vzreditelji opravljajo nalogo svetovalcev na terenu, ki so z novimi lastniki v rednem stiku, jih obiskujejo in nudijo pomoč pri vzgoji psov. Z marljivim delom predvsem v prvem letu starosti namreč dosežemo, da bo pes postal učinkovit varuh črede," razlagajo sodelujoči pri projektu.

"Naš cilj je pomagati kmetom pri iskanju rešitev in dolgoročno zaščititi njihovo premoženje pred napadi zveri. Gre za vložek v preventivo. Seveda se moramo zavedati, da je to postopen in dolgotrajen proces. Začnemo z enim psom, ki ga uvedemo v čredo. Do odrasle, samostojne faze potrebuje približno dve leti. Ko je osnova vzpostavljena, delovno linijo psov vzdržujemo in vključujemo nove pse v čredo. En sam pes ne more varovati črede pred večjim medvedom ali tropom volkov, za to so potrebni vsaj trije psi," pa pravi Tomaž Berce, koordinator aktivnosti za preprečevanje škod v projektu Life dinalp bear.