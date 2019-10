Accetto: Gre za grob napad name in mojo sodniško integriteto

Kot zdaj v izjavi za javnost navaja Knez, je bila vloga Accetta v času pred ustanovitvijo SMC v preteklih letih že večkrat predmet presoje pred ustavnim sodiščem: prvič v zadevi drugi tir, nazadnje pri presoji ustavnosti zakona o tujcih. "Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za izločitev ni," je zapisal.

Na slednje je v postopkih, ko je ustavno sodišče odločalo o pritožbi v zvezi z referendumom o drugem tiru in preizkusu pritožbe v zvezi s parlamentarnimi volitvami, opozoril že Vili Kovačič in zahteval Accettovo izločitev. Izločitve pa ni bilo.

Na internetu so v ponedeljek objavili faksimile elektronskih sporočil iz aprila in maja 2014, ki so si jih med seboj pošiljali tedanji vidni člani SMC ter ustavni sodnik Matej Accetto . Sporočila naj bi potrjevala, da je Accetto s svojimi mnenji sodeloval pri pisanju programa SMC.

Očitke o domnevni pristranskosti in zavajanju kolegov ustavnih sodnikov pa je zavrnil tudi sam Accetto. V posebnem pisnem odzivu je zapisal, da ni zavajal ali lagal, očitki o sodelovanju pri pisanju programa SMC pa da so neutemeljeni, saj je objavljeno dopisovanje še iz časa pred nastankom stranke.

Accetto po mnenju Kneza drugih sodnikov in sodnic pri tem tudi ni zavajal. "Njegova pojasnila so bila jasna in izčrpna," je navedel. Dodal je, da javna diskreditacija sodnika ni sprejemljiva, pozivi k odstopu pa niso utemeljeni.

Accetto je izpostavil, da je pri odločanju ustavnega sodišča o referendumu o drugem tiru pobudnik referenduma Viliju Kovačič predlagal njegovo izločitev z razlogi, da naj bi bil v volilnem letu 2014 soavtor predvolilnega programa stranke SMC za področje pravosodja, soavtor več knjig s takratnim predsednikom vlade Mirom Cerarjem ter splošneje leta 2014 sodelavec Mira Cerarja pri sestavljanju programa politične stranke SMC.

Kot piše ustavni sodnik Accetto, očitki ne držijo, "gre za grob napad name, mojo sodniško integriteto in integriteto ustavnega sodišča". Kolegom sodnikom ob odločanju o izločitvi ni lagal, ampak jim je povedal vse, kar je bilo relevantno za njihovo odločitev, je navedel.

Kolegi sodniki so bili po njegovih pojasnilih"s temi, sedaj javno izraženimi očitki seznanjeni že ob takratnem odločanju o izločitvi, pa so predlog za izločitev na koncu vseeno zavrnili. Torej z izjemo sodnika Klemna Jakliča tudi po presoji drugih sodnikov navedeni očitki niso bili prepričljivi oziroma taki, da bi postavili pod vprašaj mojo verodostojnost in nepristranskost".

"Nisem tajil dobrega osebnega poznanstva z Mirom Cerarjem in tudi tega ne, da sem pred njegovim vstopom v politiko z njim sodeloval v okviru civilnodružbene skupine, ki jo je zbral za spodbujanje razprave o aktualnih vprašanjih slovenske družbe," je zagotovil Accetto.

Pojasnil je, da se za vstop v politiko ni odločil, odločitev mu je "olajšalo" že dejstvo, da je od septembra 2013 do septembra 2016 bival in služboval na Portugalskem.

"Posledično nisem sodeloval pri ustanavljanju stranke SMC, nisem postal njen član in se z njo nisem udeležil predvolilne tekme na državnozborskih volitvah leta 2014,"je poudaril in še pojasnil, da je "dopisovanje, o katerem je v svojem mnenju pisal sodnik Jaklič (in ga je nato s podobnimi očitki javno razgrnil eden izmed medijev), potekalo še v okviru civilnodružbene razpravne skupine".

'Napad ni samo neutemeljen, ampak tudi protisloven'

Zapisal je še, da v predvolilnem programu, ki ga je SMC po ustanovitvi predstavila javnosti, sam ne razbere"niti enega stavka ali misli, ki bi bodisi neposredno bodisi posredno prišla od mene".

Accetto v pismu ugotavlja, da se je zaplet, ki je privedel do Jakličevih ostrih očitkov, začel pri njegovem ugovoru na seji "zoper – po moji oceni – prelahkotno in neustrezno dajanje vrednostnih sodb ter pripisovanje politične motiviranosti drugim sodnikom v ločenih mnenjih".

Kot ugotavlja ustavni sodnik Accetto, je njegova intervencija privedla do dodatka k ločenemu mnenju sodnika Jakliča. To ocenjuje kot brez primere v mednarodni praksi najvišjih sodišč tako glede vsebine neutemeljenih očitkov kot tudi tona in ostrine.

Celotno dogajanje Accetto vidi kot grob napad nanj in na njegovo sodniško integriteto, "ki pa ni samo neutemeljen, ampak za povrh v luči obeh relevantnih odločitev sodišča še protisloven".

Kot je izpostavil, je v obeh zadevah, ki se jih zdaj problematizira, sam glasoval na način, ki "nikakor ni bil v prid interesom stranke SMC in njenega tedanjega voditelja".

"Sodnik Jaklič mi – tako kot tudi preostalim sodnikom – očita, da sem za vsako ceno zaradi političnih motivov želel sprejeti odločitev, ki je sporno določbo zakona razveljavila. Ob takih navedbah sem že nekoliko zmeden, kaj želijo vsi ti izraženi očitki sploh sporočiti: naj bi bil politično pristranski v prid gospodu Cerarju ali proti njemu," se ob tem sprašuje Accetto.