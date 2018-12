Knjiga, ki zaznamuje

So knjige in so knjige, po katerih nismo več isti. Za nekoga je to sveta knjiga, za drugega klasika, za tretjega dnevnik, morda priročnik. Zaznamujejo generacije, narode, človeštvo, po njih življenje ni več isto kot prej. Iskali smo jih na sejmu, v antikvariatu, knjižnici ... In ugotovili, da nas taka knjiga poišče sama.