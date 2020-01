Šarec: Če slavna komisija vztraja, se bom udeležil tega t.i. zaslišanja

Kot je Šarec dejal v izjavi danes ob prihodu v parlament, je prebral poročilo inšpektorata za javni sektor, ki je preverjalo zaposlitve na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), in ve, kaj je v njem zapisano. Kot trdi, ne držijo navedbe, ki so se pojavljale v javnosti. Kaj konkretno ne drži, ni odgovoril. "Če pa slavna komisija vztraja, se bom iz spoštovanja udeležil tega t. i. zaslišanja," je dodal.

Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev in ugotovil več formalnih kršitev. Izrekel je ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, za razveljavitev sklenjenih pogodb pa ni bilo zakonskih pogojev. Sova je nepravilnosti že odpravila, kar so potrdili tako na inšpektoratu kot na Sovi, o tem pa naj bi direktor agencije Rajko Kozmelj že poročal članom Knovsa.

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) danes nadaljuje obravnavo glede nadzora nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Sovi. V minulih mesecih so namreč odmevali napeti odnosi med Knovsom in Sovo, v središču pa je bila zaposlitev znanke premierja Marjana Šarca na agenciji.

Prvotna pogodba o zaposlitvi Šarčeve znanke na Sovi je bila sicer pozneje spremenjena. Na vprašanje, zakaj je bila torej spremenjena, je Šarec odgovoril, da je bilo to že vse pojasnjeno in povedano in tudi ni njegova stvar, pač pa stvar Sove, ki je pristojna za zaposlovanje. "Za to ni pristojen ne Knovs, ne vlada in ne predsednik vlade," je še dodal. Vztraja tudi pri trditvi, da ne drži, da bi omenjeno zaposlili v Sovi zato, ker je njegova znanka.

Na vprašanje, ali ima z njo stike, pa je odgovoril: "Nimam. Pa tudi če bi jih imel, zakaj bi bilo to narobe?" Udeležba na današnji seji Knovsa je po njegovih navedbah obisk iz spoštovanja do institucij, do parlamentarizma, ni "pa to kakšno pretirano spoštovanje do tistih, ki vodijo Knovs". Povedal je, da bo odgovarjal na vprašanja, če bodo povezana s tistim, kar je navedeno na vabilu, in če bo imel odgovor.

Šarec: Če gospodje iz komisije v petek popoldne nimajo drugega početi kot zasliševati predsednika vlade, pa izvolijo

Državni sekretar v kabinetu predsednika vladeDamir Črnčec, ki je bil pred člani komisije zaslišan v torek, je ocenil, da Knovs deluje kot politična policija iz starih časov. Šarec je na vprašanje, ali se z njim strinja, danes odgovoril, da je Knovs že pred časom označil za "McCarthyjevo komisijo".

Če bo danes zadeva zaključena, je treba po njegovih navedbah vprašati predsednika Knovsa Mateja Tonina. "Če bi bilo po moje, bi bila zadeva že davno zaključena, tudi inšpektorat je povedal svoje in podal poročilo, da so medtem manjše administrativne pomanjkljivosti na Sovi odpravili," je dejal. Dodal je še: "Če pa gospodje iz komisije v petek popoldne nimajo drugega početi kot zasliševati predsednika vlade, pa izvolijo. Bomo vzdržali."