Knovs bi preveril delovanje izraelskih državljanov iz Slovenije v tujini

Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so na današnjem zasedanju tak sklep sprejeli soglasno, kot razlog vidijo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, pa tudi nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, je v izjavi pojasnila predsednica komisije Janja Sluga (Gibanje Svoboda).
Tako predlagajo, da pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela v Sloveniji s svojim delovanjem v tujini ali v povezavi s tujimi državami, tudi preko pravnih oseb, izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo.
Člani Knovsa predlagajo, da pristojne institucije preverijo zlasti morebitne povezave in dejavnosti, povezane s tujimi obveščevalno-varnostnimi službami oz. drugimi organizacijami, katerih delovanje bi lahko ogrožalo interese Republike Slovenije. V primeru obstoja okoliščin, ki predstavljajo razlog za odvzem državljanstva oz. nevarnost za varnost ali obrambo naše države ali okoliščin, ki predstavljajo nevarnost za mednarodne odnose Slovenije, zlasti v primeru ugotovljenih nezakonitih obveščevalnih dejavnosti, pa naj pristojne institucije sprejmejo oziroma predlagajo nadaljnje ukrepe.
Kot je še pojasnila Sluga, zakonodaja sicer jasno določa, da mora za varnostno preverjanje tujih državljanov, ne glede na to, katero državljanstvo še imajo, obstajati neka dejavnost, indici, da se gre v tako varnostno preverjanje.
Zato po njenih besedah ne gre razumeti, zakaj se je vlada odločila za "preverjane vseh državljanov Rusije in tudi zakaj je bilo izbrano leto 2015, kakšna je razlika med tistimi, ki so dobili državljanstvo pred tem ali zdaj".
Knovs se je namreč danes v okviru te točke seznanil tudi z odločitvijo vlade, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva.
Kot je še poudarila Sluga, je v vsakem trenutku, ko obstaja tveganje za državo, preverjanje upravičeno, a ne glede na to, kdaj je bilo državljanstvo pridobljeno in katere države.
"Kar pričakujemo od vlade pa je, da ne glede na morebitne neke politične preference ali simpatije varnostna tveganja za državo obravnava neodvisno od politike, skrajno resno in odgovorno do državljanov in državljank", je ob tem poudarila Sluga.
Sicer pa je Knovs danes obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Po besedah Sluge so se seznanili s stanjem, pristojne službe so jim poročale in predale informacije, ki so jih zahtevali.
Predsednica Knovsa sicer več o slišanih podrobnosti ni pojasnila zaradi tajnosti podatkov, je pa zatrdila, da so pristojnim zastavili vsa vprašanja, ki "so se pojavila tudi v javnosti".
Sluga pa se je v današnji izjavi dotaknila tudi pretekle seje Knovsa, ki zaradi pomanjkljive dokumentacije ni končala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije.
Spomnila je na enega izmed sklepov, s katerim so Sovo pozvali, da na informacije, ki jih je ustno na seji predstavil njen direktor Janez Stušek, predloži tudi v pisnem poročilu. Tega so prejeli, a ugotavljajo, da se "več kot očitno ponovno poskuša zaustavljati ali pa vsaj upočasniti delo komisije". Poročilo namreč po navedbah Sluge ne vsebuje niti vseh tistih informacij, ki jih je Stušek podal na seji, kot tudi ne odgovorov na zastavljena vprašanja.
Predsednica komisije bo zato v ponedeljek z dopisom zahtevala podatke, ki jih želi komisija. Obenem je ocenila, da so priča skrajno podcenjujočemu odnosu do komisije, ki ima pristojnost nadzora nad obveščevalno-varnostnimi službami.
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