Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Knovs bi preveril delovanje izraelskih državljanov iz Slovenije v tujini

Ljubljana, 18. 09. 2026 19.39 pred 46 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Janja Sluga

Člani Knovsa vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, s svojim delovanjem v tujini predstavljajo varnostno tveganje za Slovenijo. Če taki indici obstajajo, naj sledijo nadaljnji ukrepi.

Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so na današnjem zasedanju tak sklep sprejeli soglasno, kot razlog vidijo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, pa tudi nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, je v izjavi pojasnila predsednica komisije Janja Sluga (Gibanje Svoboda).

Tako predlagajo, da pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela v Sloveniji s svojim delovanjem v tujini ali v povezavi s tujimi državami, tudi preko pravnih oseb, izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo.

Protest proti izraelskemu veleposlaništvu
Protest proti izraelskemu veleposlaništvu
FOTO: Luka Kotnik

Člani Knovsa predlagajo, da pristojne institucije preverijo zlasti morebitne povezave in dejavnosti, povezane s tujimi obveščevalno-varnostnimi službami oz. drugimi organizacijami, katerih delovanje bi lahko ogrožalo interese Republike Slovenije. V primeru obstoja okoliščin, ki predstavljajo razlog za odvzem državljanstva oz. nevarnost za varnost ali obrambo naše države ali okoliščin, ki predstavljajo nevarnost za mednarodne odnose Slovenije, zlasti v primeru ugotovljenih nezakonitih obveščevalnih dejavnosti, pa naj pristojne institucije sprejmejo oziroma predlagajo nadaljnje ukrepe.

Kot je še pojasnila Sluga, zakonodaja sicer jasno določa, da mora za varnostno preverjanje tujih državljanov, ne glede na to, katero državljanstvo še imajo, obstajati neka dejavnost, indici, da se gre v tako varnostno preverjanje.

Zato po njenih besedah ne gre razumeti, zakaj se je vlada odločila za "preverjane vseh državljanov Rusije in tudi zakaj je bilo izbrano leto 2015, kakšna je razlika med tistimi, ki so dobili državljanstvo pred tem ali zdaj".

Knovs se je namreč danes v okviru te točke seznanil tudi z odločitvijo vlade, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva.

Kot je še poudarila Sluga, je v vsakem trenutku, ko obstaja tveganje za državo, preverjanje upravičeno, a ne glede na to, kdaj je bilo državljanstvo pridobljeno in katere države.

"Kar pričakujemo od vlade pa je, da ne glede na morebitne neke politične preference ali simpatije varnostna tveganja za državo obravnava neodvisno od politike, skrajno resno in odgovorno do državljanov in državljank", je ob tem poudarila Sluga. 

Protest proti izraelskemu veleposlaništvu
Protest proti izraelskemu veleposlaništvu
FOTO: Luka Kotnik

Sicer pa je Knovs danes obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Po besedah Sluge so se seznanili s stanjem, pristojne službe so jim poročale in predale informacije, ki so jih zahtevali.

Predsednica Knovsa sicer več o slišanih podrobnosti ni pojasnila zaradi tajnosti podatkov, je pa zatrdila, da so pristojnim zastavili vsa vprašanja, ki "so se pojavila tudi v javnosti".

Sluga pa se je v današnji izjavi dotaknila tudi pretekle seje Knovsa, ki zaradi pomanjkljive dokumentacije ni končala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije.

Spomnila je na enega izmed sklepov, s katerim so Sovo pozvali, da na informacije, ki jih je ustno na seji predstavil njen direktor Janez Stušek, predloži tudi v pisnem poročilu. Tega so prejeli, a ugotavljajo, da se "več kot očitno ponovno poskuša zaustavljati ali pa vsaj upočasniti delo komisije". Poročilo namreč po navedbah Sluge ne vsebuje niti vseh tistih informacij, ki jih je Stušek podal na seji, kot tudi ne odgovorov na zastavljena vprašanja.

Predsednica komisije bo zato v ponedeljek z dopisom zahtevala podatke, ki jih želi komisija. Obenem je ocenila, da so priča skrajno podcenjujočemu odnosu do komisije, ki ima pristojnost nadzora nad obveščevalno-varnostnimi službami.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Knovs Sova izraelski državljani sova janja sluga

Zasegli 100.000 tablet s podobo Gadafija

Opozicija očita demonizacijo javnega sektorja. Janša meni, da je prevelik

24ur.com Slovenija v tožbo proti Izraelu? 'Resno delamo na tem'
24ur.com Knovs o shodu ob odprtju izraelskega veleposlaništva
24ur.com Poostren policijski nadzor pred obračunom med Slovenijo in Izraelom
24ur.com Zunanje ministrstvo v luči zaostrovanja razmer v Izraelu svetuje previdnost
24ur.com 'Vlada bi pri priznanju Palestine morala računati na protiukrepe Izraela'
24ur.com H kakšnim ciljem bo stremela slovenska delegacija med članstvom v Varnostnem svetu?
24ur.com Ne ali, za vlado je ta trenutek vprašanje le, kakšne sankcije zoper Izrael uvesti
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Na pol ovca
18. 09. 2026 20.41
KNOVS ... HE,HE... kako so že rekli v legendarni angleški nadaljevanki New Statesman, kjer je Mr Alan Bastard rekel če zeliš nekaj zamegliti ustanovi parlamentarno komisijo :)
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne teh pet stvari
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah
Trenč plašč, ki bo letos kraljeval v jesenskih garderobah
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Tako vam bo ostalo več v žepu
Tako vam bo ostalo več v žepu
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
dominvrt
Portal
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961