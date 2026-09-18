Knovs bi preveril delovanje izraelskih državljanov iz Slovenije v tujini

Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so na današnjem zasedanju tak sklep sprejeli soglasno, kot razlog vidijo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, pa tudi nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, je v izjavi pojasnila predsednica komisije Janja Sluga (Gibanje Svoboda). Tako predlagajo, da pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela v Sloveniji s svojim delovanjem v tujini ali v povezavi s tujimi državami, tudi preko pravnih oseb, izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo.

Protest proti izraelskemu veleposlaništvu FOTO: Luka Kotnik

Člani Knovsa predlagajo, da pristojne institucije preverijo zlasti morebitne povezave in dejavnosti, povezane s tujimi obveščevalno-varnostnimi službami oz. drugimi organizacijami, katerih delovanje bi lahko ogrožalo interese Republike Slovenije. V primeru obstoja okoliščin, ki predstavljajo razlog za odvzem državljanstva oz. nevarnost za varnost ali obrambo naše države ali okoliščin, ki predstavljajo nevarnost za mednarodne odnose Slovenije, zlasti v primeru ugotovljenih nezakonitih obveščevalnih dejavnosti, pa naj pristojne institucije sprejmejo oziroma predlagajo nadaljnje ukrepe. Kot je še pojasnila Sluga, zakonodaja sicer jasno določa, da mora za varnostno preverjanje tujih državljanov, ne glede na to, katero državljanstvo še imajo, obstajati neka dejavnost, indici, da se gre v tako varnostno preverjanje. Zato po njenih besedah ne gre razumeti, zakaj se je vlada odločila za "preverjane vseh državljanov Rusije in tudi zakaj je bilo izbrano leto 2015, kakšna je razlika med tistimi, ki so dobili državljanstvo pred tem ali zdaj". Knovs se je namreč danes v okviru te točke seznanil tudi z odločitvijo vlade, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva. Kot je še poudarila Sluga, je v vsakem trenutku, ko obstaja tveganje za državo, preverjanje upravičeno, a ne glede na to, kdaj je bilo državljanstvo pridobljeno in katere države. "Kar pričakujemo od vlade pa je, da ne glede na morebitne neke politične preference ali simpatije varnostna tveganja za državo obravnava neodvisno od politike, skrajno resno in odgovorno do državljanov in državljank", je ob tem poudarila Sluga.

Protest proti izraelskemu veleposlaništvu FOTO: Luka Kotnik