Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Knovs bo opravil nadzor na policiji v zvezi s podatki v zadevi Black Cube

Ljubljana, 10. 06. 2026 14.37 pred 1 uro 3 min branja 42

Avtor:
N.Š. STA
Janja Sluga

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube, je v izjavi za medije napovedala predsednica Knovsa Janja Sluga. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga.

Pojasnila je, da je Knovs na današnjem nadaljevanju prve redne seje obravnaval poročila služb o prikritih preiskovalnih ukrepih za lansko leto, obravnavali pa so tudi načrt dela za leto 2026. Kot je poudarila, dokumenti niso "vsebovali ničesar posebnega, nič takega, kar bi posebej izstopalo in o čemer bi bilo treba posebej obveščati".

Ob tem pa je izpostavila, da so se v izjavah nekaterih članov Knovsa, v nekaterih medijih in v izjavah drugih pojavile manipulacije oziroma špekulacije v zvezi z afero Black Cube in dokazi, predanimi tožilstvu. Kot je dejala, se je odločila, da v zvezi s tem opravijo nadzor na policiji, "da ta manipulacija, ki je zakrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti".

Nekateri dolgoletni člani Knovsa po besedah Sluge vedo, da "manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali v izjavah, ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov". Zato Sluga tudi verjame, da so bile te izjave izrečene načrtno.

Sluga danes ni izpostavljala imen, je pa v torek poslancu SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa.

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

Preberi še Black Cube se 'širi': v Tel Avivu najeli še celotno nadstropje

Afera Black Cube je izbruhnila pred parlamentarnimi volitvami marca letos, ko so v javnost prišli skrivaj posneti pogovori več slovenskih političnih in gospodarskih akterjev. Posnetki, ki so namigovali na domnevne korupcijske prakse in vplivanje na odločevalce, so bili objavljeni na anonimnih spletnih kanalih in so močno zaznamovali predvolilno kampanjo. 

Kmalu zatem so se pojavile informacije, da naj bi za operacijo stala izraelska zasebna obveščevalna družba Black Cube, znana po prikritih operacijah in zbiranju informacij za naročnike po vsem svetu.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je pozneje potrdila, da so predstavniki družbe Black Cube konec leta 2025 obiskali Slovenijo. Po navedbah vlade in Sove naj bi obstajali indici o delovanju paraobveščevalne mreže in tujem vmešavanju v slovenski volilni proces, zato so bile ugotovitve predane policiji in tožilstvu. 

Predstavniki SDS so očitke zavračali, predsednik stranke Janez Janša pa je zanikal kakršnokoli nezakonito sodelovanje z družbo Black Cube.

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) želi zdaj preveriti tudi ravnanje policije v delu, ki se nanaša na podatke v zadevi Black Cube. 

black cube policija

Kavaški klan: tožilstvo predlaga od pet do petnajst let zapora

24ur.com Lamut odgovarja: Ne moja samovolja, to je bila moja dolžnost
24ur.com Šef Sove potrdil, da so bili predstavniki Black Cube na Trstenjakovi 8
24ur.com Knovs bo naznanil sum izdajanja tajnih podatkov, Policija očitke zavrača
24ur.com 'Koaliciji črne kocke se mudi, teža dokazov je velika'
24ur.com Kriminalisti naj bi pri četverici poslancev NSi nameravali izvesti tudi hišne preiskave
24ur.com Knovs pripravlja poročilo, ki bo pokazalo, da si izjave vpletenih nasprotujejo
24ur.com Policija preiskuje sum razkritja tajnih podatkov v DZ
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BroNo1
10. 06. 2026 16.07
Zgleda, da je ta afera najbolj škodila Janši, ker bi drugače Goloba povozil in z naskokom zmagal. Naj se razišče kdo jih je poslal ali je Svoboda vpletena?
Odgovori
+1
1 0
daedryk
10. 06. 2026 16.05
rekonstrukcija dogodkov bo pokazala, da so za morebitne klevete odgovorni primerki v kadru in da bo letosnji koliscarski tabor en blejav pamflet. se to cakam, da venetologi ugotovijo, da so jodlarcki naucili neandertalce svirat na frulico.
Odgovori
0 0
St. Gallen
10. 06. 2026 16.05
Pozabljate,.da je se ena crna kocka v Meki...zgolj simbolicna primerjava
Odgovori
0 0
Hitri Zigi 78
10. 06. 2026 16.04
Prevaranti so vas dobil s prsti v marmeladi zdej je pa tisti kriv ki vas je dobil
Odgovori
0 0
osservatore
10. 06. 2026 16.03
"Predstavniki SDS so očitke zavračali, predsednik stranke Janez Janša pa je zanikal kakršnokoli nezakonito sodelovanje z družbo Black Cube". Pričakovano. Bo pritlikavi minister Matoz poskusil vse urediti v korist svojega klienta lažnivega čelavega pacienta.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
10. 06. 2026 16.00
Vša pozornost se usmetja v to, kdo je snemal, namesto da bi se ukvarjali z gromozansko korupcijo o kateri govorijo na posnetkih.
Odgovori
+5
5 0
Greghorian
10. 06. 2026 16.02
ne pozabi Janez je bil zaradi nezakonito pridobljenih dokazov oproščen. Kje so zdaj isti vatli?
Odgovori
-1
0 1
yss
10. 06. 2026 15.58
Prišli so na piknik in tarok k Janši. Nič takega, ker tako je med prijatelji..
Odgovori
-2
1 3
Tičfirič
10. 06. 2026 15.52
Levaki še kar mešajo črno meglo
Odgovori
+0
4 4
Ursooo
10. 06. 2026 16.00
V bistvu black cube niso levaki. Črna megla prihaja prav od njih. Od črnodesnega Trumpanjahuja in njihovega lizalnika čevljev s Trstenjakove.
Odgovori
+0
1 1
Mclaren
10. 06. 2026 15.47
Umrl bom od smeha.
Odgovori
-2
1 3
Rudar
10. 06. 2026 15.36
Za to "afero", bi morali odgovarjat vsi. Tisti, ki so govorili na posnetkih, tisti, ki je snemal, naročnik in tisti, ki je za to angažiral nevladnike.
Odgovori
+6
6 0
f06
10. 06. 2026 16.01
Ta VSI je samo eden, bolj ali manj. In ne piše se Janša.
Odgovori
+1
1 0
Vzorčen primer
10. 06. 2026 15.35
Zanimivo bo kateti sektor v policiji se bo preiskoval (glede na to da gre za mednarodno zadevo) in zakaj so nekateri kar na enkrat odlšli v pokoj in to brez odpovednega roka.
Odgovori
+6
6 0
Ljudje in zemlja
10. 06. 2026 15.28
Gospod Muki je vse povedal.
Odgovori
+3
5 2
abigail
10. 06. 2026 15.27
In mi naj zdaj verjamemo, da se bo pod okriljem Janše, Stevanovića in Matoza odkrila prava resnica? Dajte no mir...
Odgovori
+4
9 5
B1964
10. 06. 2026 15.18
Bo Matoz uredil,ne bo nič iz tega,kriv bo Vrtovec.
Odgovori
+9
9 0
Roko66
10. 06. 2026 15.15
Saj bo postavil naročnik spomenik,a ne?
Odgovori
+3
4 1
peglezn
10. 06. 2026 15.09
moje mnenje pa je, da je z ameriškimi in izraelskimi obveščevalci pametno sodelovati, tudi na uradni ravni. Če še niste pozabili, teroristični napad na koncertu Taylor Swift na Dunaju so preprečili na podlagi ameriških informacij, na podlagi izraelskih pa so preprečili toliko napadov, da jih niti nima smisla naštevat. Preverite sami na netu.
Odgovori
-7
6 13
Zvedavi_norec
10. 06. 2026 15.27
Ne seri. Izraelci sami generirajo teroristične dogodke.
Odgovori
+0
8 8
abigail
10. 06. 2026 15.29
Na netu? Kolikokrat na leto te naplahtajo v spletnih trgovinah?
Odgovori
+4
6 2
peglezn
10. 06. 2026 15.32
ojej, zdaj mi bodo pa pamet solili levi malinovci, ki verjamejo v 100 let stare marksistične pravljice... ostalo so vam pa teorije zarote ali pa izraelci krivi. Res strašen intelektualni domet, ja. A Covid pa chemtrailse ste že predelali al kako?
Odgovori
+0
3 3
hansgruber
10. 06. 2026 15.57
Primeri? Nimaš, torej .. Ne kaki
Odgovori
0 0
lambert
10. 06. 2026 15.02
Zakaj je prejšnja vlada odstopila od tozbe z JAR proti Izraelu?
Odgovori
+6
11 5
peglezn
10. 06. 2026 15.02
če odmislimo, da se od objave prisluhov NIHČE ne ukvarja z vsebino, pa je pomembna informacija tudi ta, da je šef SOVE nedavno priznal, da dejansko NI nikakršnih dokazov, da za prisluhi stoji BlackCube. Vsaj, če verjamete desnim socialsom... gre za predvolilni konstrukt leve scene. O tem, da pa potem (kakršne koli) ugotovitve SOVE najprej predstavijo Nika, Muki in Mekina - pa raje ne bi. To pa je popolna zloraba tajnih informacij. Če ja, bi to morala storiti najprej SOVA.
Odgovori
+3
11 8
Bombardirc1
10. 06. 2026 15.52
Nič ni noben priznal, požarćić ima neke svoje blodnje spet...
Odgovori
+1
1 0
janezdollar
10. 06. 2026 14.59
Vsi vemo kdo stoji za vsem tem oz. kdo je lahko tako umazan…in srčno upam, da končno odgovarja vse svoje svinjarije… 🤮🤮🤮
Odgovori
+2
14 12
peglezn
10. 06. 2026 15.03
vsi vemo :D
Odgovori
+10
10 0
Karel12
10. 06. 2026 15.05
Kdo bo pdgovarjal??? Dajte no....., če pa so prišli pomagati pri reševanju korupcije v Sloveniji. Preproga je velika in prostorna.
Odgovori
-3
3 6
bibaleze
Portal
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"
Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758