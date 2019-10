Knovs glede aktualnega dogajanja v gospodarstvu opravil nadzor na Sovi

Knovs je sicer v zadnjem mesecu opravil že več nadzorov na Sovi, odmevali so zlasti tisti v zvezi s kadrovanjem na agenciji. Tokrat pa je nadzor povezan z dogajanjem v gospodarstvu. Čeprav podrobnosti niso znane, je sklepati, da gre za dogajanje okoli Petrola, saj je javnost in politiko vznemiril nenaden odhod uprave te družbe.V zadnjih dneh so se vrstila ugibanja o razlogih in ozadjih za to potezo.

Slovenski državni holding (SDH) prav danes pričakuje pojasnila nadzornikov družbe zaradi "nenadnega" razhoda z upravo, hkrati je Petrol za državo pomembna družba. Petrol bo pojasnila objavil po koncu borznega trgovanja. SDH bo na podlagi pridobljenih pojasnil o zadevi poročal vladi.