Knovs na GPU in Sovi opravil nadzor v povezavi s protesti

Pred današnjim protestom je skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) na Generalni policijski upravi in Sovi opravila nadzor. "Obisk je bil načrtno tempiran pred današnjim protestom. Varovalo naj bi ga več kot 100 policistov," poroča novinar 24UR Anže Božič. Izrecne grožnje nemirov sicer niso zaznali, so pa pripravljeni intervenirati v primeru incidentov, je še sporočil.

V Protestni ljudski skupščini so sicer prepričani, da je Policija v petek, 21. maja, na protestu v Ljubljani uporabila prekomerno in nesorazmerno silo zoper popolnoma mirne in nenasilne protestnike, pri tem pa je prekoračila svoja pooblastila in hkrati kršila več zakonov in pravilnikov. S tem je sprožala konflikte in ustvarjala nevarno atmosfero za vse udeležence, zato so že včeraj vložili pritožbo zoper delo Policije, kazensko ovadbo specializiranemu tožilstvu zaradi prekoračitve pooblastil ter poziv varuhu človekovih pravic.

"Tista, ki je ustvarjala konflikt, je bila zagotovo Policija. Policija je namerno stopala med protestnike in protestnice, nas grabila, začenjala konflikte in nas agresivno želela odpeljati, kar je privedlo do nemirov," je o petkovem protestu pretekli petek dejala Tea Jarc, ki naj bi bila tudi sama deležna policijske represije. Poudarili so, da protestnice in protestniki nikoli niso izzvali nasilja ali se zatekli k njemu. Policija je sama izzvala izgrede in konfliktno situacijo, zaradi katere je bila dvema osebama odvzeta prostost, po eno osebo pa je moralo priti reševalno vozilo.

Tudi danes se v prestolnici obetajo množični protesti, na katerih pa tokrat poleg običajnih kolesarskih protestnikov udeležbo napovedujejo še sindikati, okoljevarstveniki ter protestniki iz vrst študentov, upokojencev in akademske sfere ter glasbeniki in kulturniki na splošno, podprle pa so jih tudi nekatere opozicijske stranke.