Knovs na Policiji ni odkril kršitev glede Milovićevega delovanja

Žakelj je kot poslanec NSi komentiral še sredina pojasnila predsednika vlade Roberta Goloba ob odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar . "Vloga premierja je, da usmerja delo Policije. Čiščenje ali ti izrazi, kot so zaposlitev tega ali zaposlitev onega, to pa ni usmerjanje, to je po mojem mnenju pritisk," je bil jasen.

Po besedah Janeza Žaklja bo komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) stopnjo dostopa Miloša Milovića do zaupnih dokumentov preverjala še pri ostalih službah, omenil je upravo za zaščito tajnih podatkov.

Bakovič je na vprašanje, ali je zadovoljen s sredinimi pojasnili premierja, odgovoril, da so poslanci pojasnila dobili, ali so bila zadovoljiva, pa je nepomembno in jih tudi ne namerava komentirati.

To, da se v javnost izmuzne fotografija nekega otroka, ni razlog, da se menja služba in struktura neke službe, je Žakelj komentiral Golobova pojasnila, zakaj je varovanje predsednika vlade prenesel izpod pristojnosti Policije pod pristojnost generalnega sekretariata vlade. Dodal je, da se premier sicer lahko obrne na kogarkoli in ga vpraša za mnenje, vendar hkrati meni, da je funkcija premierja takšna, da kaznovanih oseb po mnenju naj ne bi spraševal.

Kot je po poročanju medijev lahko razbrati iz poročila v. d. generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava, naj bi Miloš Njegoslav Milović, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem, sodeloval pri odločitvah, povezanih z varovanjem predsednika vlade Roberta Goloba. Slednji je v sredo v DZ odgovarjal na poslanska vprašanja, ki so se nanašala na vlogo bivšega policijskega specialca Milovića.