Knovs na Policiji preverjal vlogo Milovića pri varovanju Goloba in Bešiča Loredana

"Danes je Knovs opravil nenapovedan nadzor na Policiji. Preverjali smo vlogo Miloša Milovića pri varovanju predsednika vlade in ministra za zdravje. Njegov dostop do varovanih oseb in podlago za dostop do varnostnih ocen," je predsednik Knovsa Janez Žakelj objavil na spletu.

Iz poročila v. d. generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava je namreč moč razbrati, da naj bi Miloš Njegoslav Milović, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem, sodeloval pri odločitvah, povezanih z varovanjem predsednika vlade Roberta Goloba. Slednji je sicer v državnem zboru odgovarjal tudi na poslanska vprašanja, ki so se nanašala prav na vlogo nekdanjega policijskega specialca Milovića.