Knovs o shodu ob odprtju izraelskega veleposlaništva

Kot izhaja iz dnevnega reda na spletni strani DZ, bodo najprej obravnavali aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestnem shodu pod sloganom Ne genocidnemu veleposlaništvu, ki je potekal na dan obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji.

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janja Sluga (Gibanje Svoboda) je za petek sklicala nujno sejo komisije, na kateri bodo člani za zaprtimi vrati obravnavali dve točki.

Pri tem želijo člani Knovsa zaradi "poročanja nekaterih medijev in zaradi nekaterih informacij, ki jih je prejel Knovs", slišati poročilo pristojnih služb o dogajanju na shodu, je za STA navedla Sluga.

Na dnevnem redu petkove seje pa je tudi seznanitev z odločitvijo vlade, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva.

Sklep je vlada sprejela na seji minuli teden. "Odločitev je sprejeta zaradi dolgotrajne agresije Ruske federacije na Ukrajino ter sprejetih omejevalnih ukrepov in sankcij," so ob tem zapisali. Vlada se je sicer prejšnji teden seznanila, da je od leta 2015 z izredno naturalizacijo slovensko državljanstvo pridobilo 93 ruskih državljanov.

Med temi je sicer tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar in njena sotekmovalka v bowlingu Viktorija Krivolucka. Ta je slovensko državljanstvo dobila na podlagi izredne naturalizacije. Kot je pred časom sama pojasnila za Mladino, je Bowling zveza Slovenije potrebovala žensko za tekmovanja na mednarodnih tekmovanjih. Po julijski prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi s predsednico Pirc Musar, so se v javnosti pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih, povezanih z njunim prijateljevanjem, saj je bila Krivolucka v preteklosti tudi v vezi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. Krivolucka je očitke zavrnila. Tudi Sova je pojasnila, da pri varnostnem preverjanju Krivolucke v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila.

Pred člani Knovsa pa bo v petek tudi pobuda vladi, da pristojne službe enako preverbo opravijo tudi za državljane Izraela, ki "so ali bi lahko s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino (tudi z delovanjem preko pravnih oseb) škodovali interesom Republike Slovenije".