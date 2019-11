Knovs poročilo, ki služi kot ovadba, poslal NPU

V poročilu je med drugim zapisano, da s tem, ko je Simona Drenik z Jernejem Sekolcem komunicirala po nezaščiteni liniji, ni upoštevala zakona o tajnih podatkih, ki mu je bila kot vodja projektne enote zavezana. To je Drenikova zanikala že sinoči.

Poročilo se po mnenju nekaterih članov Knovsa lahko šteje tudi kot kazenska ovadba, kar nam potrdijo tudi na policiji. Knovs je danes poročilo tako v celoti poslal policiji, predsedniku vlade Marjanu Šarcu , predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu in Sovi. Od tu naprej dvigujemo roke, pravijo v komisiji. Če bo državni organ ugotovil sum storitve kaznivega dejanja, pričakujemo, da bo ukrepal, so še jasni.

V poročilu piše, da navedbe Erjavca, "da je bil s strani dveh operativcev SOVE podučen, da lahko komunicira po stacionarnih linijah" ne držijo, kar je minister že včeraj zanikal. A ima očitno Erjavec, ki je trenutno v Bruslju, vsega dovolj. Če se bo izkazalo, da je kazenska ovadba s strani predsednika Knovsa Mateja Toninaneutemeljena, bom proti njem dolžan sprožiti ustrezne pravne in sodne postopke.

Po objavi prisluhov med Drenikovo in Sekolcem je Hrvaška sporočila, da izstopa iz procesa arbitraže, ker da je nepovratno kontaminiran. Odgovornost za hrvaško nespoštovanje arbitraže Drenikova zavrača in poudarja, da je sodba mednarodno pravno zavezujoča.

Stroški postopka arbitraže so sicer Slovenijo stali 6,7 milijona evrov, skoraj polovico teh stroškov so znašali računi odvetnikov v tujini. Drenikova je za svoje mesto agentke, ki ga je zapustila predčasno, prejela 12 tisoč evrov. Po aferi so jo z zunanjega ministrstva premestili na pravosodno - tam za zdaj še ne vedo, ali bodo ukrepali proti njej.