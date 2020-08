Knovs pravkar opravlja nadzor na policiji

V zadnjem času so namreč odmevale različne zgodbe, ki so razburile zaposlene v policiji, javnost in stroko. Vse pa so povezane z domnevnimi političnimi pritiski na policijo. Predvsem je na udaru Nacionalni preiskovalni urad, kjer ima politika največje apetite in se na vsak način želi dokopati do zaupnih podatkov o kriminalističnih preiskavah. Notranji minister Aleš Hojs izvršuje želje njegove stranke SDS, prvi mož policije Andrej Jurič mu slepo sledi in naredi vse, kar mu minister odredi. Za politično kadrovanje pa neuradno skrbi še šef kriminalistične policije Vojko Urbas, ki je bil prav tako politična izbira za to funkcijo. Naslednja njegova naloga naj bi bila, neuradno, zaposlitev Janševe izbranke Petre Grah Lazar za pomočnico direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, da bo imela stranka SDS dostop do vseh informacij, ki se nanašajo na kriminalistične preiskave. NPU sploh nima stalnega direktorja, pa že izbirajo novo pomočnico, delovno mesto pa so sistemizirali šele pred kratkim. Torej, za točno določeno osebo, ki jo bo spet izbrala vladajoča politika. Na razpis se je sicer prijavilo pet ljudi.

KNOVS je poleg domnevno nezakonitih revizij kriminalističnih preiskav, ki jih je zahteval minister Hojs, zagotovo zmotil tudi nedavni izredni nadzor nad tajnimi podatki, ki so ga na NPU izvedli inšpektorji notranjega ministrstva. Neuradno naj bi celo brskali po računalnikih preiskovalcev. Kateri tajni podatki so jih zanimali, ni znano. Kot smo že razkrili, naj bi se zaposleni na NPU pritožili zaradi tega nadzora, ker naj bi inšpektorji prekoračili svoja pooblastila. Enemu kriminalistu naj bi menda celo zagrozili, da če jim ne bo omogočil dostopa do računalnika, mu bodo izrekli 1.500 evrov globe.

Kriminalist je nato seveda brskanje po računalniku dovolil, zaradi česar je sindikat že protestiral in opozoril, da gre za nezakonito početje inšpektorjev. Zaradi domnevno spornega načina izvajanja nadzora je Policijski sindikat Slovenije za mnenje zaprosil tudi informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik in prosil za prednostno obravnavo, nam je sporočil predsednik Rok Cvetko . Prav tako pa so se zaradi vseh odprtih vprašanj za sestanek že dogovorili tudi z notranjim ministrom. Ta je sklican za 8. septembra.

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo že v petek zahtevali zapisnik o nadzoru nad tajnimi podatki, kjer bi morale biti zapisane vse pripombe in opozorila udeležencev, tudi trenutnega šefa NPU Uroša Lepoše , ki naj bi prav tako opozarjal na nezakonite posege v računalnike in prekoračitev pristojnosti inšpektorjev. Zapisnika še nismo prejeli, na notranjem ministrstvu pa pravijo, da postopek izrednega nadzora Inšpektorata RS za notranje zadeve v NPU glede ravnanja s tajnimi podatki še ni končan. Prav tako smo vprašali, ali bo morda minister Hojs še razširil nabor preiskav in zahteval revizijo tudi za kriminalistično preiskavo, v kateri je bil osumljenec član stranke SDS Andrej Šircelj , glede na to, da je bila ovadba zoper njega zavržena. Z MNZ so nam odgovorili: "Usmeritve oziroma napotilo na revizijo primerov našteje nekaj primerov, odločitev nadzornikov je, ali bodo posamezne primere gledali širše in pogledali podobne primere. Menimo, da širitev usmeritev ni potrebna." Gre za preiskavo, ki se nanaša na nekdanje vodilne uslužbence slabe banke (DUTB), ki naj bi drago plačevali fiktivne svetovalne pogodbe tujim družbam, denar pa naj bi bil v resnici namenjen nekdanjemu izvršnemu direktorju Manssonu. Namreč, zaradi zlorabe položaja je bil najprej ovaden tudi nekdanji predsednik upravnega odbora slabe banke Andrej Šircelj, a je Specializirano državno tožilstvo nato zavrglo ovadbo zoper njega.

Gre za zgodbo, ko naj bi DUTB švedski družbi Quartz nezakonito nakazala več kot 600 tisoč evrov, od tega naj bi Mansson prejel skoraj 400 tisočakov, ker s svojo uradno plačo ni bil zadovoljen. In pri teh dogovorih o domnevno nezakonitih nakazilih naj bi po prvih podatkih sodeloval tudi Šircelj, vendar so kasneje tožilci ovadbo zoper njega zavrgli. "Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je bila 3. julija 2018 vložena zahteva za preiskavo zoper pet fizičnih in tri pravne osebe, zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja. Ob tem pa je bila v isti kazenski zadevi ovadba zavržena zoper tri fizične osebe in sicer iz razloga, ker ni podan utemeljen sum, da naj bi ovadeni izvršili uradno pregonljivo kaznivo dejanje," so nam na vprašanje, zakaj je bila zavržena ovadba zoper Širclja odgovorili s Specializiranega državnega tožilstva. Torej, ko tožilstvo zavrže ovadbo zoper člana njihove politične stranke, v konkretnem primeru Andreja Širclja, ker ni podan sum, da naj bi storil kaznivo dejanje, minister Hojs nič ne dvomi v korektnost in "nepristranskost" preiskave. Ko pa tožilstvo iz enakih razlogov zavrže ovadbo zoper odgovorne osebe na Pro Plusu, torej v naši medijski hiši, pa minister podvomi, ali je bilo s to kriminalistično preiskavo vse v redu in zahteva revizijo, ker morda pa ni bilo storjeno vse, kar bi bilo potrebno. In odredi v.d. generalnega direktorja policije Juriču, da angažira "nepristranske" ljudi, da preverijo strokovnost te preiskave. Poleg vseh ostalih. In Jurič to tudi odredi nadzornikom.

Povsem različna pristopa dveh policijskih sindikatov

Zaradi vsega, kar se v zadnjem času dogaja na policiji, je Policijski sindikat Slovenije direktorju Juriču že poslal zahtevo za sklic sestanka, ki bo predvidoma prihodnji teden, nam je sporočil predsednik sindikata Rok Cvetko. So ga pa že prej pozvali, naj ne izvaja usmeritev in navodil ministra Hojsa, ki se nanašajo na revizije kriminalističnih preiskav na NPU, ker so pravno nedopustna. Prav tako so tudi ministra pozvali, naj sporne usmeritve nemudoma odpravi. Kot smo že poročali, zakon ministru ne dovoljuje, da posega v preiskave, ki jih vodi in usmerja tožilstvo. Takšne pa so vse preiskave na NPU.