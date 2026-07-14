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Slovenija

Knovs pri nadzoru v zadevi Black Cube ni odkril nepravilnosti

Ljubljana, 14. 07. 2026 21.27 pred 26 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA
Črna kocka pred parlamentom

Člani Knovsa so na seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga (Svoboda), so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah Knovs v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti.

Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je namreč v začetku junija opravila nadzor na sedežu Generalne policijske uprave, v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je tedaj pojasnila predsednica komisije Sluga.

Janja Sluga
Janja Sluga
FOTO: Bobo

Ob napovedi nadzora sicer ni izpostavljala imen, je pa poslancu SDS in članu Knovsa Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, pa tudi reinterpretacijo, ki omogoča špekulacije, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je namreč na eni izmed izrednih sej DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v začetku junija op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

Knovs je tako opravil nadzor na policiji, po navedbah Sluge je policija pri tem polno sodelovala, Knovs pa v okviru svojih pristojnosti ni odkril nepravilnosti v omenjeni zadevi.

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Da je nadzor Knovsa potekal običajno za tovrstne nadzore in v skladu z zakonom, je sicer po zaključenem nadzoru dejal tudi v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek. Kot je tedaj navedel, je policija nudila "tiste podatke, ki jih v skladu z zakonom lahko da". Ocenil je tudi, da je nadzor potekal korektno.

Člani Knovsa so tako na današnjem zasedanju komisije potrdili zapisnik, skladno s predvidenim dnevnim redom pa imenovali tudi člane pooblaščene skupine za nadzor, je še potrdila Sluga.

knovs black cube zasedanje zapisnik
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KOMENTARJI4

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Bella Ciao1
15. 07. 2026 12.08
V Izraelu imajo za take protidržavne dejavnosti letos uvedno smrtno kazen!!!
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-2
0 2
Razumnež
15. 07. 2026 09.18
Vseeno bi bilo zanimivo izvedeti, kako je Kobila pred SOVA širila laži, kako so menda neki agentje bili na Trstenjakovi mesece prej.... Skratka zanimivo bi bilo izvedeti, od kje naj bi pridobila te podatke.
Odgovori
+5
5 0
vlahov
15. 07. 2026 08.37
Ali policija že izprašuje vpletene o korupciji . Zdaj jim lahko , tem na posnetkih , po zakonu, že prisluškujejo .
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+8
8 0
Razumnež
15. 07. 2026 08.15
Skratka lažnjive obtožbe zoper SDS in JJ so ponovno padle..... Se bo zdaj šlo morda na vsebino posnetkov?
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+8
9 1
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