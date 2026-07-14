Knovs pri nadzoru v zadevi Black Cube ni odkril nepravilnosti

Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je namreč v začetku junija opravila nadzor na sedežu Generalne policijske uprave, v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je tedaj pojasnila predsednica komisije Sluga.

Ob napovedi nadzora sicer ni izpostavljala imen, je pa poslancu SDS in članu Knovsa Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, pa tudi reinterpretacijo, ki omogoča špekulacije, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je namreč na eni izmed izrednih sej DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni "niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v začetku junija op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube".

Knovs je tako opravil nadzor na policiji, po navedbah Sluge je policija pri tem polno sodelovala, Knovs pa v okviru svojih pristojnosti ni odkril nepravilnosti v omenjeni zadevi.