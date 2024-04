Aretacija ruskih vohunov: Knovs opozarja na neskladja v pričanjih Sove in NPU

Po koncu seje bo potekala izjava za medije, ki jo podaja predsednik komisije Janez Žakelj. Komisija je sprejela stališče o postopku hišne preiskave in odvzema prostosti domnevnih ruskih vohunov. Sprejeto poročilo obsega 25 strani. "Sprejeli smo sklep s katerim dajemo možnost, da ga lahko pogledajo vsi poslanci DZ. Gre za sklepe, ki so označi s stopnjo zaupno, tako da jih ne morem komentirat," je dejal.

Žakelj je dejal, da so po aretaciji domnevnih vohunov opravili pogovore z vodji različnih služb, kot tudi s pravnimi in varnostnimi strokovnjaki. Žalosti ga, da se na povabilo komisije ni odzval predsednik vlade Robert Golob.

Žakelj je opozoril na, kot ocenjuje, neskladja v pojasnilih med Sovo in Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU). "Ugotavljamo, da je direktor Sove prestavitev hišne preiskave prvotno razlagal s tem, da Rusija lahko kot povračilni ukrep izvede kibernetske napade, ki bi se odvijali v času referendumov. V nadaljevanju pa je navajal predvsem operativno-taktične razloge."

Komisija je po besedah Žaklja tudi ugotovila, da v navedbah takratnega vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava in direktorja Sove prihajalo do "več nejasnosti in neujemanj". Gre za trditve v zvezi z domnevni vplivom predsednika vlade na ustavitev hišne preiskave oz. aretacije. "Razlikuje se tudi dejstvo, da se je Lindav drugače navajal, kdaj je bil obveščen za prestavitev, kot je kasneje navajal direktor Sove."

Žakelj je povedal, da GPU s komisijo ni sodeloval kot bi si želeli. "Decembra smo zahtevali, da nam predajo pisna gradiva na področju komunikacije Sova-GPU-državno tožilstvo. V začetku januarja smo prejeli en dokument, ki nam ga je posredovala tudi Sova."

Predsednik Knovs je dejal, da je zaskrbljujoče, da ne obstajajo pisni dokumenti v komunikaciji med Sovo in NPU. Komisija je na današnji seji zaključila, da "ne more ne potrditi in ne zavreči nedovoljenega političnega vpliva v primeru izvedbe postopka preiskave in aretacije".