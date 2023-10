Knovs se je seznanil z oceno ogroženosti ob shodu v podporo Palestini

Seje so se udeležili direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joško Kadivnik, generalni direktor Policije Senad Jušić ter pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije, ki so tekom razprave podali pojasnila in odgovarjali na vprašanja članov komisije, ki ji predseduje Janez Žakelj (NSi).

Za četrtek ob 17. uri je sicer napovedan shod v podporo Palestini na ljubljanskem Trgu republike.

V luči nekaterih navedb na družbenih medijih, da je shod namenjen izkazovanju podpore oboroženi organizaciji Hamas in antisemitizmu, so organizatorji iz Gibanja za pravice Palestincev v ponedeljek prek Facebooka sporočili, da želijo tovrstne navedbe jasno zanikati. "Kot smo že zapisali na vabilu za shod, vsaka človeška žrtev je preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. Smo proti stopnjevanju nasilja in novim žrtvam, svoje nasprotovanje nasilju pa želimo javno izraziti na shodu," so dodali.