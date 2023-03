Knovs seznanjen z aktivnostmi Sove v zvezi s poslovanjem Gen-I

Seznanitev z dokumentacijo o aktivnostih Sove v zvezi s poslovanjem podjetja Gen-I na Zahodnem Balkanu je zahtevala tretjina članov Knovsa.

Hkrati so se člani Knovsa seznanili z zapisnikom o izvedenem nadzoru na sedežu Sove, ki so ga opravili 2. februarja letos. Zaključke je sprejela pooblaščena skupina na omenjenem nadzoru.

Seznanili so se tudi z aktivnostmi Sove v zvezi z delovanjem ekstremističnih skupin ter določenih posameznikov, ki so bili v zadnjem času izpostavljeni v medijih. Direktor Sove Joško Kadivnik je članom Knovsa predstavil aktivnosti Sove in njihove ugotovitve ter podrobneje odgovoril na vprašanja članov, so še sporočili po seji.