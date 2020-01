Knovs: V Sovi sistemske napake, znanko Šarca zaposlili pod posebnimi pogoji

Z nadzorom nad zakonitostjo in smotrnostjo zaposlovanja na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji Sova so začeli 1. oktobra lani. Dosedanji nadzor je pokazal tako sistemske nepravilnosti pri zaposlovanju v Sovi kot tudi konkretne kršitve predpisov pri zaposlitvah. Brez nadzora komisije verjetno ne bi bilo nadzora, ki ga je opravil inšpektorat za javni sektor.

Komisija se je seznanila, da je Sova zaposlovala posameznike, preden so ti izpolnjevali formalne pogoje, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Postopki razpisnih komisij so bili nepregledni, točkovanje primernosti posameznih kandidatov pa subjektivno. Razpisne komisije so v primeru izkazanih dodatnih kadrovskih potreb iz seznama kandidatov, ki so se prijavili na spletni strani Sove, arbitrarno izbrale kandidate, ki so prišli v ožji izbor. Iz seznama prijavljenih kandidatov so v ožji izbor prišli tisti, ki so se prijavili časovno čim bližje trenutku, ko se je pojavila potreba po novi zaposlitvi, je v poročilu zapisal predsednik Knovsa Matej Tonin.

"Glede na razpoložljiva sredstva in kadrovski načrt Sove ni bilo v naprej postavljenih prioritet pri zaposlovanju na delovna mesta. Iz dosedanje prakse Sove izhaja tveganje, da za posamezna delovna mesta niso bili izbrani najbolj primerni kandidati."