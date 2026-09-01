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Slovenija

Knovs zahteva gradivo o predsedničini prijateljici in izraelskem veleposlaništvu

Ljubljana, 01. 09. 2026 18.44 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Janja Sluga

Knovs ni dokončal razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice. Zahtevajo pa tudi informacije o načrtovani vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva, je povedala predsednica Knovsa Janja Sluga.

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je po besedah predsednice komisije in poslanke Svobode Janje Sluga prejel del gradiva, ki se nanaša izključno na oceno varnostnih tveganj obeh služb, ki sta bili v postopku pridobitve državljanstva prijateljice predsednice republike Viktorije Krivolucke zaprošeni za mnenje. "Dobili smo dva obrazca o varnostni oceni, in to je čisto premalo za neko verodostojno oceno stanja," je v izjavi za mediji dejala Sluga.

Niso pa prejeli ostale dokumentacije, ki je po njenih besedah navadno sestavni del odločanja o pridobivanju slovenskega državljanstva. "Šele, ko bomo ta del gradiva prejeli, bomo lahko naredili oceno," je dejala. Knovs bo sejo nadaljeval, ko od vlade prejme preostanek gradiva, kar bi lahko bilo po njeni oceni konec naslednjega tedna.

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Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Ob tem je Knovs sprejel še več sklepov. Od Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) zahtevajo vso dokumentacijo, ki jo je v zadnjih štirih letih v zvezi z morebitnimi vplivi Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije posredovala policiji in pristojnemu tožilstvu.

Tudi od Generalne policijske uprave želijo vso dokumentacijo, ki jo je policija v zvezi z zadevo Black Cube posredovala pristojnemu tožilstvu.

Člani so sprejeli tudi sklep, da jim Sova in obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo posredujeta vse informacije, ki so jih zbirali in vrednotili o načrtovani vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva, vključno z morebitno izmenjavo podatkov za prepoznavo morebitnih varnostnih tveganj.

Po besedah Sluge so člani Knovsa sklepe sprejeli enotno po temeljiti razpravi, ki je sledila poročilu direktorja Sove Janeza Stuška. Ta je podatke označil za tajne, tako da jih nihče ne sme posredovati javnosti. Od Stuška so člani Knovsa sicer zahtevali tudi pisno poročilo o tem, kar je bilo danes predstavljeno. Zahtevali so tudi odgovore na vprašanja članov, ki danes niso bili v celoti odgovorjeni.

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Na vprašanje, ali lahko na podlagi tega, kar so danes izvedeli, sklepajo, da je šlo za kakršnekoli vplive tretjih držav, se je Sluga sklicevala na Stuškove besede, da "vplivi vsekakor vedno so, je pa razlika, ali so vplivi na volivca, na volitve ali gre za neko varnostno tveganje, ki je dejansko resno".

Seja Knovsa je bila predvidena že pred tednom dni, a jo je predsednica le nekaj ur pred začetkom preložila. Kot je tedaj pojasnila, jim vlada namreč ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Krivolucke.

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KOMENTARJI1

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sc0rpion
01. 09. 2026 19.28
Janja Sluga se je pa ful zredila med dopustom
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