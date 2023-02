Knovs zaradi ruskih vohunov in poslovanja Gen-I na Balkanu obiskal Sovo

Okoli devete zjutraj se je neuradno pet od sedmih članov Knovsa odpravilo na Sovo po informacije v zvezi z delovanjem obveščevalnih služb. Konkretno jih je zanimal primer ruskih agentov, ki sta v Sloveniji delovala z argentinskimi potnimi listi. Poleg tega so želeli izvedeti, zakaj in kako je informacija prišla v javnost.

Zunanja obveščevalna služba Ruske federacije (SVR) je med drugim vlekla niti za vrati umetniške galerije Art Gallery 5'14, ki je od leta 2018 delovala v Ljubljani, ter IT podjetja DSM & IT d.o.o. Par so sicer aretirali v ljubljanskih Črnučah, v Sloveniji pa naj bi delovala šest let, njuna otroka sta obiskovala ljubljansko osnovno šolo.

Osumljencema za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine grozi skupaj do osem let zapora.