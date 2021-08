Knovs o nadzoru nad skrajno desnimi skupinami ter njihovem financiranju

Po torkovih navedbah Matjaža Nemca na družbenih omrežjih bodo na današnji seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) "preverili, kakšen je nadzor nad skrajno desnimi skupinami, s kom so povezane, kdo in zakaj jih financira". "Vprašanja so tako pomembna, da bom predlagal javno sejo. Upam, da bo koalicija to omogočila. Državljani imajo pravico vedeti, država pa mora ukrepati," je navedel.

Obenem je napovedal, da bodo preiskovalni novinarji predstavili "dognanja o možnih povezavah" visokih vladnih predstavnikov in policije "z državno financiranimi neonacisti". Pri tem je v tvitu med drugim omenil tudi državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja, ki mu je v odgovoru očital, da zlorablja funkcijo Knovsa. "Preko predsedniške funkcije zlorabljate pooblastila in izvajate pritiske na policijo in ostale službe. Na vsako javno sejo bom prišel," je napovedal.