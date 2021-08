Nemec o Mahniču: Gre za eno stalnic v povezavi med politiko in neonacisti

Ali res obstajajo povezave med slovenskimi neonacisti in največjo vladno stranko Janševo SDS? Odgovore na to vprašanje je želel dobiti predsednik komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Matjaž Neme c, ki je sejo komisije želel odpreti za javnost, vendar se to ni zgodilo. Na seji so zasliševali novinarje, ki so pisali o domnevnih povezavah neonacistov z SDS. Na sejo sta bila povabljena tudi predsednik vlade Janez Janša in njegov državni sekretar Žan Mahnič, a ju na sejo ni bilo. Kot je dejal predsednik komisije, pa so bili danes seznanjeni s fotografijami, kjer se državni sekretar Žan Mahnič nahaja s skupino znanih neonacistov.

Na vprašanje, zakaj se sprašuje, ali je Žan Mahnič, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, vezni člen z rumenimi jopiči, je Nemec odgovoril: "Skozi raziskovalno analitično delo nekaterih novinarjev smo dobili ugotovitve na mizo, ki segajo v zadnje 11-letno obdobje. Žan Mahnič se je na podlagi virov in podatkov vselej v tem obdobju znašel v dokumentih in ugotovitvah. Gre za eno stalnic v povezavi med politiko in neonacisti, tako razkrivajo raziskovalni novinarji in analitiki."

Dodal je, da je vprašanje povezanosti stranke SDS in političnega vrha z neonacisti, vprašanje o tem, kakšno državo si želimo čez deset let. Od leta 2014 je namreč moč zaznati korenit porast neonacizma: "Kot so zapisali leta 2014, desni ekstremizem ni predstavljal nevarnosti za nacionalno varnost, slednje pa bi se lahko spremenilo, če bi dobil aktivnejšo podporo s strani nosilcev politične moči. In s pomočjo preiskovalnih novinarjev je moč narediti vzporednice z vsaj tremi predstavniki zdajšnje vlade. Gre za dr. Antona Olaja, sedanjega direktorja policije. In pa za Žana Mahniča in Franca Kanglerja, ki je v začetku pojavljanja rumenih jopičev bil na nek način njihov promotor, kar je razvidno iz mnogih javno dostopnih objav."

Na vprašanje, kaj je želel na seji izvedeti od dr. Antona Olaja, je Nemec odgovoril, da je bil ta zelo skop v informacijah, zakaj in od kod pasivnost s strani Policije, pri preiskovanju in omejevanju tega pojava, ki je v porastu v RS. Kaj pa so želeli vprašati predsednika vlade Janeza Janšo? "Predsednik vlade pa je po moji osebni oceni oseba, ki lahko ustavi rast tega pojava. Želeli smo ga vprašati, zakaj je v zadnjem obdobju moč zabeležiti tako drastičen porast rumenih jopičev, kako je možno, da evropska država financira tovrstna društva, ki širijo tovrstne ideologije in zakaj tako pasivna drža vidnih politikov SDS pri tem vprašanju in seveda pasivna vloga policije v tem primeru," je dejal Nemec.

Pa bodo še vabili Janšo in Mahniča? "Poslali bomo poziv s predlogom, ki naj ga oni izrečejo, v terminih, ko bosta dostopna. Ne gre le za njiju, ampak za celo vrsto drugih novinarjev in policijskih uslužbencev, ki bi morali pojasiti, zakaj smo sredi dogajanja tudi pri širjenju ekstremizmov. Trenutno se namreč mimo kakršnihkoli dokumentov govori o levem ekstremizmu, ki ga uradni dokumenti ne zaznavajo."

Koalicijski poslanci pa Nemcu očitajo, da je s prirejenimi izjavami z zaprte seje zavajal javnost in da je sejo komisije zlorabili za politično obračunavanje. S tem naj bi tudi želel preusmeriti pozornost z incidenta na Kredarici. Kot odgovarja Nemec, "dogodek na Kredarici nima nobene povezave z napovedjo, ki smo jo dali že tri tedne nazaj, saj je v zadnjih mesecih prišlo do evidentnih odkritij in zato smo želeli soočiti analitike in politiko." Dodaja, da Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma ni deležna večinske podpore s strani opozicije: "To je unikum in vsakič znova se soočamo s političnim vplivanjem ampak tudi z omadeževanjem v javnosti in tega smo že navajeni."

* V oddajo smo povabili tudi poslance, poslanko, SDS, ki so bili na seji, vendar so nam sporočili, da v oddaji ne bodo sodelovali.