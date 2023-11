Golob ni prišel na sejo Knovsa: 'Za prisilno privedbo nimamo pristojnosti'

Po besedah Janeza Žaklja Knovs nima pristojnosti, da odredi prisilno privedbo. "Komisija je sprejela sklep, da se na podlagi vseh opravljenih razgovorov v zvezi s postopkom izvedbe aretacije domnevnih vohunov pripravi in sprejme mnenje, ki bo na voljo preiskovalnim komisijam," je Žakelj zapisal na družbenem omrežju X.

Golobov kabinet smo vprašali, zakaj se premier ni udeležil seje. Kot so nam pojasnili, so pristojnosti in naloge Knovsa jasno opredeljene v zakonodaji ter drugih aktih, ki urejajo delovanje tega delovnega telesa DZ. "Predsednik vlade spoštuje aktivnosti delovnih teles DZ in učinkovito izvajanje zaupanih jim funkcij. Nadzor komisije se nanaša na delovanje obveščevalnih in varnostnih služb. Ker predsednik vlade ni imel in nima vpliva na postopke, ki jih obravnava komisija, jih tudi ne more komentirati. Na prejeto vabilo komisije se je zato opravičil," so zapisali v Golobovem kabinetu.

Žakelj je že oktobra napovedal, da bodo v zvezi z očitki, da naj bi se premier Robert Golob vpletel v aretacijo ruskih vohunov, nadaljevali pridobivanje podrobnejših pojasnil. Po pogovorih, ki so jih opravili z direktorjem Sove, NPU, generalne policijske uprave, so namreč ugotovili, da se vsa dejstva niso skladala. V začetku novembra je nato Žakelj sklical dve zaprti nujni seji, ene od njih sta se udeležila tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in nekdanji v.d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav.