Ko biokemičarka zapusti laboratorij in odkrije divjo kuhinjo

"V Sloveniji imamo 3500 rastlinskih vrst, ogromno izbire in več kot polovica jih je užitnih," v uvodu v pogovor izpostavi Katja Rebolj in na mizo v studiu oddaje Svet na kanalu A postavi košarico, polno zanimivih in užitnih rastlin, njihovih listov in cvetov. "No, tale podlesek sem prinesla le za primerjavo z užitnim čemažem. Podlesek in šmarnica vsako leto burita duhove in na žalost zahtevata tudi smrtne žrtve. Ostalo pa je vse za v usta," Katja pogumno vzpodbudi voditeljico Nušo Lesar, ki si že veselo tlači v usta okusen čemaž. "Upam, da mi ne bo preveč smrdelo po česnu iz ust. K sreči ste danes zadnja gostja v živo," se pošali Nuša in doda: "Pa je res toliko užitnih rastlin? Je res, da je veliko rastlin, ki jih imamo za plevel, izredno užitnih in zdravih?"

In še kako res je. V naravi lahko naberemo marsikaj, še bolj pomembno pa je, kaj lahko naberemo tudi takrat, ko je na primer na naših vrtovih suša. Tam imamo lahko bolj občutljive stvari, v naravi pa raste ogromno trpežnega zelenja, ki uspeva tudi v neidealnih razmerah. In prav pomlad je tista, ki odpira vstop v naravno zakladnico. "In zato lahko rečemo, da so pleveli rastline prihodnosti," doda Katja Rebolj. "Navsezadnje pa ni užitno le tisto, kar raste na tleh, ampak tudi deli dreves, in tudi ne le plodovi. Pomlad na primer prinese užitne in zdrave smrekove vršičke, tudi vsaj pet delov bora je, ki jih lahko uporabimo, ali za kulinariko ali za zdravilne namene."

Pri njenem delu ji veliko pomaga študij biologije in poglobljeno znanje biokemije. Ko je končala doktorat in se zaposlila na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in Inštitutu Jožef Stefan ter bi po vseh pričakovanjih morala oditi v službo v tujino, se je odločila, da svoje delo zamenja za raziskovanje lokalnega rastlinstva in aromatičnih okusov, ki se skrivajo v njih. In pri tem se ji je pridružila cela družina. Več o vsakdanjih, a okusnih rastlinah, ki jih je mogoče najti v naši bogati deželi, pa prisluhnite v celotnem pogovoru oddaje Svet na kanalu A.