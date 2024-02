'Ko bo marca umik soglasij stopil v veljavo, si ne znam predstavljati, kaj se bo zgodilo'

Po torkovem izrednem sestanku Odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) so v zbornici opozorili, da so številni zdravniki prekomerno delo opravljali brez podpisanih soglasij in bi tako lahko praktično takoj prenehali opravljati nadurno delo. Opozarjajo tudi na "domino učinek", ki bo sledil po umiku soglasij za nadurno delo.

V UKC Maribor pa je soglasje za nadurno delo umaknilo 249 zdravnikov oziroma 35 odstotkov zdravnikov. "Delo v UKC Maribor je še vedno organizirano tako, da je zagotovljena čim manj motena oskrba bolnikov. Še naprej izvajamo vse zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Istočasno izvajamo vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni," so poudarili.

V naši največji bolnišnici, Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, sta do ponedeljka soglasje umaknila 402 zdravnika od skupno 916 zdravnikov, ki so pred tem imeli soglasje za nadurno delo. "Načrt, kako bo delo potekalo po 30 dneh od umika soglasij, je še v pripravi. Ostalega trenutno ne bi komentirali," so bili skopi v UKC Ljubljana.

Kaj to pomeni za bolnike in kako komentirajo nastalo situacijo, smo povprašali zdravstvene zavode po Sloveniji.

V mariborskem kliničnem centru zagotavljajo, da se bodo na Kliniki za pediatrijo potrudili, da bodo tudi po umiku soglasij za nadurno delo pediatrov zagovotili nujno zdravstveno oskrbo vsem otrokom v okviru zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. "Prav tako bomo poskrbeli za ustrezno zdravljenje vseh hospitaliziranih otrok, kjer pa smo že sedaj soočeni za več kot 100-odstotno zasedenostjo, saj se virusi žal niso umaknili," so poudarili.

Pravijo pa, da bodo imeli več težav z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe za nenujne bolnike oziroma za otroke, ki se vodijo v njihovih ambulantah, saj bo njihova prioriteta obravnava akutno bolnih otrok. "Tako lahko pričakujemo tudi odpovedi nekaterih terminov. Morda še ne v prvem tednu po uveljavitvi umika soglasij, vsekakor pa bomo težko ohranili trenutni nivo dela. Na Kliniki za pediatrijo se bojimo, da se bo ob vztrajanju trenutne epidemiološke situacije in ob možnosti preusmerjanja otrok iz drugih regij, kjer morda ne bodo mogli zagotoviti neprekinjenega zdravstvenega varstva, situacija hitro poslabšala, zato apeliramo na odgovorne, da čimprej sklenejo ustrezen dogovor," pozivajo v UKC Maribor.

Tudi na Oddelku za perinatologijo Klinike za ginekologijo in perinatologijo lahko po zagotovilih vodstva UKC Maribor nosečnice pričakujejo enako obravnavo kot doslej.

V ZD Ljubljana zaradi stavke za zdaj ni večjih težav in odpovedi terminov

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana pravijo, da spoštujejo odločitev vsakega zdravnika in zobozdravnika, ki se odloči za stavko. "V času stavke je v ZD Ljubljana delovni proces organiziran v skladu z zakonodajo, kar pomeni, da morajo stavkajoči zdravstveni delavci pacientom zagotavljati nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo, med drugim poskrbeti za mlajše od 18. in starejše od 65. let (46. člen Zakona o zdravniški službi). Vsak zdravnik ali zobozdravnik v ZD Ljubljana, ki stavka, dela po zakonodaji in navodilih sindikata Fides," so zagotovili.

Potrdili so, da v veliki večini primerov ambulante ZD Ljubljana delajo normalno. Kot pravijo, stavkajo le posamezniki in v teh primerih delo poteka upočasnjeno, vendar po njihovih zagotovilih zaradi stavke nimajo odpovedi terminov. V ZD Ljubljana je soglasje za nadurno delo umaknilo sedem od skupno 423 zdravnikov in zobozdravnikov. "Kar pa v ničemer ne povzroča težav pri načrtovanju in organizaciji dežurstev na Splošni nujni medicinski pomoči ali Pediatrični nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana. Zdravniki, ki so umaknili soglasje za nadurno delo v času, ko ima javni zavod potrebo po delu, ki presega obveznosti iz polnega delovnega časa za javnega delavca, ne morejo delati zunaj zavoda oziroma po podjemni pogodbi," so dodali v ZD Ljubljana.