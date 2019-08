Vznemirjeni Avstrijci odločno proti gradnji drugega bloka

Z izjavo o postavitvi drugega bloka krške nuklearke je premier Šarec povzročil pravi vihar pri naših severnih sosedih Avstrijcih. Da je to nesprejemljivo in da je treba združiti vse sile, da se prepreči širitev jedrskih elektrarn, je bil jasen namestnik štajerskega deželnega glavarja. Vodja koroških svobodnjakov pa je k množičnemu protestiranju pozval celo tam živeče zamejske Slovence.

Premier Šarec je po četrtkovem obisku v Krškem zaradi naraščajočih potreb po električni energiji odločno podprl gradnjo druge nuklearke: ''Če želi biti Slovenija razvojno uspešna in neodvisna država, moramo težiti k energetski neodvisnosti. Moramo vložiti vse napore in pristopiti k izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne.''



Ob tem pa je premier očitno povzročil kratek stik s sosednjo Avstrijo. Namestnik štajerskega deželnega glavarja Michael Schickhofer je zvezno vlado na Dunaju pozval, naj takoj ukrepa in naveže pogovore z Ljubljano, da bi Šarčevo namero preprečili.: "Nuklearko v Krškem bi morali odklopiti rajši danes kot jutri. V nobenem primeru ne sme priti do njene razširitve."

Premier Šarec si je ogledal jedrsko elektrarno v Krškem FOTO: Nebojša Tejić, STA

Ob tem je še spomnil, da nuklearka stoji na potresnem območju. Vodja koroških svobodnjakov Gernot Darmann pa pričakuje uradni protest koroške deželne vlade, naposredno se je obrnil na zamejske Slovence: "Slovenske organizacije pozivam, naj zavzamejo jasno stališče glede vprašanja jedrske elektrarne Krško in uveljavijo svoj domnevni vpliv." Zamejski Slovenci predsedniku vlade ne nameravajo dajati nobenih priporočil Zaradi jedrske energijo smo sicer zaskrbljeni, priznavajo naši rojaki, je povedal Gabrijel Hribar, predsednik Enotne liste in pri tem dodal: ''Zelo velika škoda se nam zdi, da republika Slovenija nima kakšne druge alternative in tudi razumemo, da mora ena država zagotoviti svojo energetsko neodvisnost.''



A verjamejo, da bo Slovenija sama najbolje ocenila, kakšno oskrbo potrebuje in pri tem dodaja, da premieju Šarcu ne namerava dajati nobenih priporočil pri odločitvah.

Nuklearna elektrarna Krško FOTO: Miro Majcen