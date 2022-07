Ko britje postane simpl

Ko govorimo o samooskrbi in negi celega telesa se lahko vsi strinjamo, da moški niso znani po svojem obširnem poznavanju izdelkov, skrbno kuriranih toaletnih torbicah in naboru različnih izdelkov za vse predele telesa. 4-v-enem šamponi za lase, telo in obraz, ena zvesta britvica za britje po celem telesu in vodica za po britju je vse, kar po navadi najdemo v kopalnici moških, ki enostavno preferirajo enostavnejši način življenja. Pri Philipsu so zato ustvarili 4-v-1 brivnik za britje po celem telesu, da lahko poskrbite za celo telo z le enim izdelkom – brez kompliciranja ter nepotrebnega zapravljanja časa, energije in denarja za izdelke, ki niso točno to, kar potrebujete.